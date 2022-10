Kdo se stane držitelem titulu pivního mistra a získá obdiv amatérů i respekt profesionálů? BeerMaster Česko je v plném proudu a nejen soutěžící, ale i porotci Aleš Dvořák, sládek pivovaru Budvar, a Luboš Kastner, člen Českého gastronomického institutu, se pěkně zapotí. Vybrat z více než 2 000 přihlášených soutěžících toho největšího znalce piva dá totiž pořádně zabrat. Ostatně přesvědčte se sami v úvodním videu.

délka: 14:41.92 Video Video se připravuje ... Pro výhru cokoli! Finalista reality show Beermaster Česko dal přednost pivu před rodinou Videohub

Favorit Lukáš

Kolik piva jste za svůj život vypili? Pokud byste chtěli poměřit síly s jedním z finalistů reality show BeerMaster Česko, museli byste každý den po dobu minimálně pěti let vypít pět kousků!

Že má Lukáš Provazník dost vypito, usoudili i jeho kamarádi, kteří za něj vyplnili přihlášku. O tom, že se jedná o černého koně soutěže, nezapochyboval ani porotce Aleš Dvořák: „Lukáš je velký favorit. Když jsme spolu měli posledně besedu, říkal mi, kolik piv už má ochutnáno, a bylo to neuvěřitelné číslo, něco přes deset tisíc.“

Tímto komentářem sládek Budějovického Budvaru nezaskočil jen diváky, ale i Lukášova soupeře, který šel do rozřazovacího senzorického testu s obrovským sebevědomím: „Od té doby, co jsem začal vařit pivo, se moje garáž stala takovým kulturním centrem naší vesnice. V ochutnávce si hodně věřím, zvládnu to v pohodě. Všechno znám.“ Záhy se ukázalo, že ne tak docela. Lukáš byl totiž skutečně silným soupeřem! Bez zaváhání, a navíc v rekordně krátkém čase prošel senzorickým testem a ukázal všem, jak by mohl vypadat historicky první český BeerMaster.

Potetovaný Tomáš

Druhým postupujícím se stal pivní someliér Tomáš Hasík. Potetovaný vousáč zaujal nejen svými znalostmi, ale i barevnými kérkami po celých rukou. Jestli a kde má další tetování, prozradit nechtěl. Zato přiznal, že 100 % jistý si svým postupem nebyl: „Při senzorickém testu jsem se necítil úplně nejlíp. Viděl jsem, že mám silného soupeře v podobě majitele jedné z nejvyhlášenějších pivních restaurací v Praze. Navíc jsem měl pocit, že se můj protihráč dobře zná s porotou.“

Známost neznámost, do semifinálového kola se zaslouženě probojoval Tomáš, který se kromě vaření piva věnuje také výrobě kombuchy, což je jemně perlivý nápoj z černého, nebo zeleného čaje. „Podle mě je to skvělá alternativa pro někoho, kdo nemůže, nebo nechce pít pivo.“

A proč se do soutěže o titul prvního českého mistra piva přihlásil? „O pivo se už dlouho zajímám a baví mě to. Asi před dvanácti lety jsem ho začal vařit doma a věnuji se tomu poměrně intenzivně. Myslím si, že bych soutěž BeerMaster mohl oživit, a věřím si natolik, že doufám, že se dostanu až na vrchol.“

Mužská přesilovka

Do finálové osmičky soutěže BeerMaster Česko se zatím probojovala jen jediná žena, Ema Reisenauerová. Šanci oslabit mužskou přesilovku tak dostala i Patricie ze Slovenska, která kromě pivních znalostí porotu zaujala i roztomilým tričkem s nápisem Death Metal na prsou.

Před senzorickým testem zavzpomínala, co odstartovalo její zálibu v českém národním nápoji, která vedla až k tomu, že se přihlásila so soutěže: „Než jsem přišla do Čech, byla jsem slušné děvče. Pak mě ale manžel vzal do hospody a dal mi ochutnat pivo…“

Z postupu do semifinále měla velkou radost a natáčení si užívala: „Když jsem přišla do studia před porotu, bylo to úžasné. Všude světla a kamery, byla jsem nadšená.“ V dalším rozstřelovém kole už ale nebyl důvod jásat. Patricie nepostoupila a svůj neúspěch komentovala slovy: „Prostě jsem pohořela na pivu. Hanba!“

Rodinné problémy na obzoru

O radost z postupu do finále se Tomáš Hasík i Lukáš Provazník okamžitě podělili i se svými blízkými. Ne všichni rodinní příslušníci ale sdíleli jejich nadšení: „Žena moc nadšená nebude. Uvidíme, v jakém termínu se roadtrip uskuteční. Ale když to vynahradím více rodinnými dovolenými, tak by to snad mělo projít,“ reagoval na náhlou změnu rodinných plánů Lukáš, kterému nezbývá než doufat, že stejně velkorysý bude i přístup jeho manželky. Šest postupujících je tedy už jasných.

délka: 14:41.92 Video Video se připravuje ... Pro výhru cokoli! Finalista reality show Beermaster Česko dal přednost pivu před rodinou Videohub

Zbývají poslední dvě volná místa. Kdo je nakonec obsadí, zúčastní se pivního roadtripu a utká se o titul BeerMaster 2022? To se dozvíte ve středu 2. listopadu na Blesk.cz. A pokud vám některý z předchozích dílů unikl, nezoufejte, všechny je najdete na www.beermaster.cz