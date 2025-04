Český rapper Vercetti, kterého širší veřejnost kromě účasti v Clash of the Stars téměř nezná, byl na Slovensku zadržen poté, co u něj policie nalezla kokain, hašiš a GHB. Obvinění z drogových deliktů však byla nejprve stažena, protože byla shledána jako nezákonná. Slovenská policie ho však následně zadržela znovu a tentokrát soud rozhodl o uvalení vazby kvůli obavám z útěku a možného ovlivňování svědků. Za mřížemi strávil přibližně měsíc, než byl znovu propuštěn.

Na sociálních sítích se hudebník nyní ozval svým fanouškům. Na instagramu, kde ho sleduje přes 58 tisíc lidí, uvedl: „Čau vamps! Tak je to tady! To, na co se čekalo, přišlo, a bohužel vše je v médiích trošku jinak, a s tím se počítalo. Každý stejně bude věřit, jen čemu chce, tak to dál patlat netřeba. Spíš je třeba poučit z téhle chyby, být opatrný a mít v hlavě mozek, to já neměl. K věci: merch a cédéčka budou zaslány, prosíme o chvilku strpení.“

Zároveň sdílel video podcastera Ladislava Sinaie (34), který se snaží objasnit, proč byl Vercetti zadržen. Podle jeho slov Vyšata není obviněn ze smrti pětadvacetileté ženy, která zemřela na předávkování GHB v jeho nahrávacím studiu. Právě tato událost ale dál vyvolává vášnivé reakce veřejnosti. Ačkoliv z úmrtí ženy Vercetti oficiálně obviněn není, podle některých jejích blízkých měl na tragédii přímý podíl.

Video Video se připravuje ... Český rapper Vercetti skončil v poutech. Televize JOJ

Není jasné, zda jí látku přezdívanou „tekutá extáze“ nebo „droga na znásilnění“ podal právě on. Ovšem je obviňován, že dívce včas nezavolal záchrannou službu. „Jsou i videa, kde už leží na zemi. Nejprve video namířil na sebe a pak na ni a ještě k tomu napsal, že má problém,“ uvedla pro televizi JOJ jedna ze svědkyň.

Rapperovo „vyjádření“, které po návratu na svobodu napsal na svou sociální síť, sice jeho fanoušky potěšila, ale jeho odpůrce pobouřila. Prý postrádá veškerou pokoru a marně by se hledala i slova upřímné soustrasti rodině zesnulé.

Znechutilo rovněž i to, jak hned psal o svém merchandisingu a připojil heslo „no freeCetti, Cetti je free“. Hashtagem „freeCetti“ totiž jeho příznivci volali po jeho osvobození. Co přesně bude následovat, to prozatím není jasné. Přestože Vercetti už není ve vazbě, možnost trestního stíhání za držení drog stále trvá a hrozí mu odnětí svobody v délce sedmi až patnácti let.