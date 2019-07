Spor vznikl kvůli aukčnímu katalogu Muriel a andělé, který vydala v roce 2014 společnosti 1. Art Consulting Brno. Obsahoval reprodukce originálních výkresů legendárního komiksu a měl doprovázet aukci, do níž originály výkresů komiksu nabídl za vyvolávací cenu cca šest milionů jejich tehdejší držitel.

Aukce se však neuskutečnila, neboť z popudu dědiců Káji Saudka policie zabavila nejen originální dílo, ale i aukční katalogy. V případě vlastnických práv k samotnému komiksu se soudní tahanice vedou dodnes.

Pokud jde o katalog, o němž nyní rozhodoval olomoucký vrchní soud, manželka Káji Saudka Johana (71) a další dva příbuzní tvrdili, že se nejedná o aukční katalog, ale o nelegální publikaci a tím byla porušena autorská práva. Majitel aukční společnosti ale nařčení rezolutně odmítal. „Na pohled bylo evidentní, že jde o aukční katalog. Položky řádně označeny i s vyvolávacími cenami,“ uvedl jednatel žalované společnosti Jiří Rybář.

Vrchní soud mu dal pravomocně zapravdu. Saudkovi dědicové tak nejenže nevysoudili kulatý milion korun, ale navíc musí zaplatit žalované společnosti náhradu nákladů řízení ve výši téměř čtvrt milionu.

Komiks Muriel a andělé

Unikátní sci-fi komiks stvořili v roce 1969 scenárista Miloš Macourek a kreslíř Kája Saudek. Podle odborníků šlo o přelomové dílo v historii světové komiksové literatury. Vzhledem k normalizaci však tehdy nevyšel a na dlouhých 22 let zůstal ztracen.

Saudek považoval komiks za ztracený, objevil se však po roce 1990 v bytě zemřelého muže. Příbuzní tvrdí, že Saudek dílo jejich strýci dal do zástavy za půjčku 30 tisíc korun, kterou nikdy nevrátil. Dědici výtvarníka si naopak myslí, že byl komiks ukraden z nakladatelství Mladá fronta, které komiks připravovalo v roce 1969 do tisku. To Saudkovi nikdy originály nevrátilo a celé dílo zmizelo. O vlastnictví se vede soudní spor.

Devět let v kómatu

Český výtvarník vytvořil originální styl kresby. Ilustroval řadu komiksů, podílel se výtvarně na několika filmech a nakreslil celou řadu samostatných obrazů. V roce 2006 se téměř udusil soustem zaskočeným v krku, od té doby ležel do smrti v roce 2015 v nemocnici. Jeho bratrem-dvojčetem je fotograf Jan Saudek.

