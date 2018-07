Češi na let na dovolenou na Krétě čekali 23 hodin. Travel Service měl potíže

Dvě stovky lidí strávily noc na čtvrtek na pardubickém letišti a doufaly, že se jim podaří odletět na dovolenou na řeckou Krétu. Cestovaly s leteckou společností Travel Service a jejich let QS 1902 měl původně odstartovat ve středu v 18:45. Nakonec si na odlet všichni počkali 23 hodin, jak to na místě vypadalo, přiblížil Blesku čtenář Petr. Dalším Čechům se naopak nedařilo dostat z Kréty zpět do vlasti. Lidí mířící do Prahy se do metropole dostali o 13 hodin později, další směřující do Brna na spoj stále čekají.

„Včera (ve středu, pozn. red.) to byl dost emotivní zážitek, hodiny jsme bezprizorně strávili v letištní hale. Dostávali jsme zmateční informace,“ uvedl Petr. Spoj Travel Service měl z Pardubic letět do Herakliónu, cestující nechali odbavit svá zavazadla a byli připraveni k odletu. Jenže na palubu už nenastoupili.

„Informace jsme dostávali od letištního personálu, někteří byli dost arogantní a neochotní. Říkali, že je porucha na palivové soustavě,“ zmínil Petr s tím, že na 200 lidí tedy čekalo, co bude dál. „Jeden muž zavolal přímo do společnosti a tam mu řekli, že je závada jinde. Tady začal zmatek a nesoulad informací,“ dodal.

Na cestující nastoupila bezpečnostní agentura

Petr zmínil, že lidé nejdřív dostali zprávu o tom, že i přes případnou zdárnou opravu se musí jít posádka vyspat. Přesáhla totiž povolený počet nalétaných hodin. Pak dostali avízo, že na místo přijede posádka z Brna nebo Prahy a poletí se. „Po půlnoci nás nahnali do letadla a tam jsme zase čekali. Pak nás z letadla vyhnali a my čekali v hale. Skončilo to tím, že tam přišli čtyři ozbrojení policisté se zaměstnancem letiště a řekli, ať jdeme domů, že se dneska nepoletí,“ dodal.

Lidé na letišti strávili téměř celý den, nejtěžší to podle všeho bylo pro rodiny. Na let čekaly i matky s malými dětmi, k dispozici nebyly deky, voda ani jídlo. Čtenář Blesku popsal, že v hale bylo nedýchatelno, a když si jedno dítě dovolilo otevřít dveře, „vyjela na něj letištní ochranka“.

„Bylo to drama, na letišti už bylo všechno zavřené, za celou tu dobu nám dali bagetu a půl litru vody a nechtěli nám dát ani potvrzení o zpoždění letu. Ve tři ráno nám řekli, ať jdeme domů a vrátili nám zavazadla,“ popsal situaci. Domnívá se, že 90 procent lidí byli Pardubičané, a mohli se tak v klidu vrátit i dřív.

Travel Service: Let jsme odložili z technických důvodů

Drama na pardubickém letišti pokračovalo i ve čtvrtek. Jako první se cestující dozvěděli, že budou mít zpoždění 30 minut a měli by odlétat v 18:00.

„Je to komedie, někdo křičí, že letíme, někdo říká, že to bude trvat 22 hodin. To by bylo až zítra. Je tady bezpečnostní agentura, nikam nás nepouští a natáčí si nás,“ popsal situaci Petr. Nakonec letadlo přeci jen ve čtvrtek v podvečer odstartuje.

„Let byl odložen z technických důvodů. Čas odletu byl přesunut na půl šestou a měl by proběhnout bez problémů. V případu technické závady je vždy na prvním místě bezpečí cestujících a posádky,“ sdělila Blesku Vladimíra Dufková, mluvčí Travel Service.

Jedni chtějí na Krétu, druzí domů

Server TN.cz informoval o dalším problému letecké společnosti. Lety z Herakliónu do Prahy a do Brna rovněž neodletěly ve svůj pravidelný čas z Kréty. Spoj do české metropole nakonec dorazil se zpožděním 13 hodin.

„Je to hrozné, s dcerou jsme chronicky nemocné a nutně už potřebujeme léky, které ale máme v odbavených kufrech. Nenapadlo nás, že letadlo bude mít takové zpoždění. Venku jsou vedra 35 stupňů a lidé už tady z toho začínají kolabovat. Dcera má teploty a zvrací, nikdo nám tu však nebyl schopný poskytnout lékařskou pomoc. K tomu už nám došlo cestovní pojištění a cestovka nám proto řekla, že nám nemá jak pomoct,“ řekla webu TN.cz paní Valentová.

Letištní personál schytal kritiku

Rozzuření s cestujícími sdílí i piloti a letušky společnosti Travel Service, uvedlo TN.cz, letištní personál nezvládá komunikovat v angličtině, odmítl za čekajícími Čechy pustit delegáty českých cestovních kanceláří a nenechává lidi fotit odletovou tabuli.

„Čas odletu letu QS 1143 z Herakliónu do Prahy byl odložen z technických důvodů. Cestujícím jsme během čekání poskytli občerstvení. Za komplikace a zpoždění se velice omlouváme, bezpečnost posádky a cestujících je ale hlavní prioritou,“ řekla TN.cz Dufková. Letadlo do Prahy, ale muselo se kvůli technickým problémům vrátit. Dufková dodala, že společnost cestujícím zajistila hotel. Lidé se nakonec do Prahy dostali. Lidi do Brna má pak přepravit letadlo, které na Krétu přiletí z Pardubic.