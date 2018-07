Prvňáčky z Teplic chtěli plynovat, lidé dětem poslali 800 tisíc. Bude učebna i tablety

„Sbírka proběhla, peníze jsme dostali, postupně je uvolňujeme na to, na co jsou určené. Jedna část je v podstatě splněná, to jsou tablety, které děti obdržely na závěr školního roku, ostatní věci jsou ještě v jednání,“ uvedla pro Blesk Zprávy ředitelka zmíněné základní školy Marcela Prokůpková.

Na konci kalendářního roku pak slibuje vydat tiskovou zprávu o tom, jak instituce peníze čerpá. Dárci podle ženy totiž určitě budou chtít vědět, jak budou konkrétně prostředky využity.

Podpora pro prvňáčky i pro učitele

Peníze budou rozmělněny do tří oblastí. Za prvé je to podpora dětí z dotčené třídy. Tablety už dostaly, budou mít ale také zbrusu novou počítačovou učebnu. Podporu také dostanou na poli volnočasových a sociálních aktivit včetně poznávacích cest nebo výletů do zahraničí.

Finanční injekci dostanou i děti z devátých tříd, aby jim škola co nejvíce usnadnila přechod na střední. V neposlední řadě hodlá instituce podpořit také učitele v jejich schopnosti pracovat v kulturně i národnostně různorodém složení tříd. Na ně tedy čekají mentoringové kurzy i spolupráce se zahraničními středními školami v Praze.

Sbírku uspořádala společnost Romea. Celkem vybrala 450 tisíc korun. Polovinu - 225 tisíc - dala škole, druhá půlka šla do jejich vlastního projektu. Tím je stipendijní program pro romské děti, které tak mohou studovat vysněnou školu. Ředitele Romei, Zdeňka Ryšavého, úspěch sbírky velice překvapil.

Řadě Čechů se projevy nenávisti nelíbí

„Nás to překvapilo, jedním z našich cílů bylo vybrat peníze, druhým, možná ještě významnějším, bylo ukázat, že je tady skupina lidí, které se projevy nenávisti nelíbí a umí to dát najevo. Překvapilo nás, jaký zájem to strhlo, a jak lidi peníze posílali, jednak přes nás, jednak přes Patrika Zandla (ten pořádal paralelní sbírku, pozn. red.). My jsme vybrali 450 tisíc, půlka šla škole,“ popsal pro Blesk Zprávy Ryšavý.

Patrik Zandl vybral pro školu bezmála 600 tisíc. „Dostáváme se k tomu, že se na kampaň vybralo kolem milionu, to je jasný signál části společnosti, které se to nelíbilo a vyjádřila se,“ zmínil Ryšavý.

Romea je se školou stále v kontaktu. Zástupci společnosti přišli na návštěvu na konci kalendářního roku, kdy prvňáčci z vybraných peněz dostali tablety a drobné dárečky. Na podzim pak Romea chystá akci, na které zjistí, co se za rok od „útoku“ na děti z fotografie změnilo, k jakému došlo posunu a obecně bude šířit osvětu o nenávistných projevech.

Pro Romeu to byla jedna z prvních fundraisingových kampaní na drobné dárce, kterou pořádala. „My jsme to nikdy nedělali, s kampaněmi na drobné dárce jsme začali v roce 2017, kampaň s teplickou školou byla druhá zaměřená na drobné dárce. Dříve jsme byli skeptičtí k tomu, že by se pro Romy daly sehnat peníze od drobných dárců. Teď se to ale daří, jsme z toho překvapení. Je to na segment vzdělávání, na který asi hodně lidí slyší, jsme jedna z mála organizací, která se tímto tématem zabývá a sbírá pomocí drobných dárců,“ poznamenal Ryšavý.

Děkovné dopisy od lidí

Celou kampaň měla na starost Monika Mihaličková, které je potěšená zájmem. „Dostali jsme také spoustu poděkování od lidí, kteří měli radost, že jsme to zorganizovali,“ poznamenala Mihaličková.

Akci inicioval Ivan Gabal, bývalý politik, kterému se nelíbilo, že se politická sféra v tomto případě nijak zvlášť neohradila.

Třída plná teroristů! Fotka prvňáčků z Teplic rozzuřila sociální sítě, komentáře řeší policie

„Chtěl jsem něco vymyslet, když jsem viděl, co se odehrálo s tou fotografií dětí. Hledal jsem způsob vyjádření, který by ukázal rozdíl mezi tím, kdo nás vede do pekla. A tím, co nás posouvá dopředu,“ uvedl pro Blesk Zprávy Gabal v době, kdy sbírka startovala.

„S paní ředitelkou ZŠ jsme se pracovně a spíše neformálně dohodli na tom, že škola rozdělí darované peníze do tří oblastí. Cílem našeho návrhu na takové rozdělení byla snaha posunout školu směrem k daleko otevřenějšímu systému školy, která baví žáky i učitele navzdory odlišnosti jejich pohledu a postavení,“ uvedl ve svém poděkování dárcům Gabal.

Granáty i hrozba plynováním

Fotografie, která rozhýbala stojaté vody českého internetu, pochází původně z Teplického Deníku a vyšla v rámci seriálu Moje první školní tablo. Lavina výhrůžek a nadávek se strhla, když ji na Facebook nasdílela stránka Neklan. „Rovnou (symbol pistole)“, „třída plná teroristů“, „ZŠ Plynárenská. Řešení se přímo nabízí“ nebo „Tam by sednul granát jak prdel na prkýnko!“ stálo podle serveru HateFree.cz v příspěvcích. Stránka na Facebooku už nyní neexistuje.