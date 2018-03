Náladu v práci zlepší voodoo panenky s tváří šéfů, tvrdí studie. Uleví i úzkosti

Pokud se pracovní kolektiv dostane do situace, že zaměstnanci nemají motivaci a jsou znechuceni ze svojí práce, může pomoci jedna nevšední možnost. Voodoo panenky v podobě jejich šéfů, na kterých se budou moci „vyřádit“. Naznačuje to kanadská studie, která vyšla v odborném časopise The Leadership Quarterly. Samotní autoři výzkumu uznávají, že to může znít divně, ale lidem jednoduchý symbolický čin prý hodně pomůže.