V Česku se rozmáhají spalničky. Polovina případů v zemi je z Ukrajiny

Čtrnáct nemocných z Prahy jsou děti do 17 let, podle hygieniků nebylo 14 z celkem 23 nemocných v hlavním městě proti spalničkám očkováno.

„V roce 2017 proběhla epidemie spalniček v Moravskoslezském kraji. Celkem bylo hlášeno za za rok 2017 146 případů. Při epidemii v Ústí nad Labem v roce 2014 bylo hlášeno 221 případů. Tyto epidemie jsou varovným signálem, že naše populace nemusí být dostatečně chráněna,“ řekl Blesk Zprávy praktický lékař Daniel Dražan.

Rodiče odmítají očkování

Nejvíce nemocných, 61, bylo ve věkové kategorii nad třicet let a dále pak mezi dětmi do čtyř let. Onemocnění je u lidí starších 30 let podle odborníků způsobeno tím, že zhruba po 30 až 40 letech ochrana očkování klesá a lidé už často nejsou imunní.

„Důvodem onemocnění v kategoriích dospělých nad 30 let není ztráta imunity u očkovaných jedinců, ale skutečnost, že mnoho lidí v této věkové kategorii není řádně očkováno (tedy nejsou očkovaní vůbec nebo jsou očkovaná jen 1 dávkou vakcíny),“ vysvětluje lékař.

„V průběhu uplynulých let se v Praze spalničky vyskytovaly spíše sporadicky a většinou se jednalo za zavlečené případy,“ uvedl šéf pražských hygieniků Jan Jarolímek. „Bohužel se ukázalo, že tyto děti nebyly očkovány proto, že očkování v řádném termínu rodiče odmítli,“ dodal. Někteří rodiče považují vakcíny za nebezpečné, snaží se je odložit do pozdějšího věku dítěte nebo se jim vyhnout. Podle odborníků ale škodlivost vakcín není prokázaná, odpůrci očkování navíc snižují kolektivní imunitu.

Černý kašel a spalničky útočí na Česko. Od cizinců hrozí i „tubera“

Spalničky z Ukrajiny

Podle ministerstva zdravotnictví je kromě Prahy onemocnění evidováno Libereckém kraji (5 případů), Pardubickém kraji (jeden případ) a ve Středočeském kraji (jeden případ).

„Počet evidovaných případů spalniček v ČR v letošním roce stoupá a odpovídá trendu výskytu spalniček v Evropě. Od začátku letošního roku bylo do 8. kalendářního týdne hlášeno celkem 30 případů onemocnění spalničkami, z nichž se ve 14 případech jedná o import onemocnění z Ukrajiny,“ dodala Gabriela Štěpányová, tisková mluvčí ministerstva. Zároveň nevyloučila, že vzhledem k poměrně nepříznivému vývoji epidemiologické situace ve výskytu spalniček v Evropě nelze vyloučit další nárůst nemocnosti i v Česku.



Nízká proočkovanost v Česku

„Spalničky jsou onemocněním, které je možné správným očkováním kompletně vymýtit, podobně jako se to podařilo u pravých neštovic. Epidemie spalniček jsou vždy důsledkem nedostatečné proočkovanosti. Nejde ale jen o dětskou část populace. V České republice jsou i dospělé osoby, které nejsou řádně očkované a které jako děti spalničky neprodělaly,“ vysvětlil Dražan.

Podle Štěpányové aktuální proočkovanost v Česku dosahuje necelých 90 procent obyvatel, přičemž požadovaný stav by bylo alespoň 97 procent.

V Evropě řádí meningokok a spalničky. Nemocí od uprchlíků se nebojte, říká expert

Nárůst spalniček v Evropě

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) informovalo, že z třiceti evropských zemí bylo hlášeno více než 14 400 případů. Předloni to bylo kolem 4600 případů. Na výrazném nárůstu se podílely především epidemie v Rumunsku, Itálii, Řecku a Německu. Od roku 2016 ECDC zaznamenalo 50 případů úmrtí na spalničky.

„Od začátku roku 2017 na spalničky v Evropě zemřelo již 37 lidí, většina z nich v Rumunsku,“ dodal lékař.

Video Epidemiolog: Uprchlíci sem exotické nemoci nezavlečou, bojíme se toho zbytečně - Blesk Zprávy 1080p 720p 360p REKLAMA

Nákaza vedoucí až k zánětu mozku

Spalničky jsou vysoce infekční nákaza šířící se kapénkami, která patří globálně k nejčastějším příčinám úmrtí dětské populace.

Onemocnění začíná horečkou, kašlem, rýmou, světloplachostí a zarudnutím očních spojivek. V ústech na sliznici tváří se mohou objevit bělavé tečky se zarudlým okolím.

Čtvrtý až pátý den je patrná sytě červená až fialová vyrážka, která začíná na záhlaví a šíří se na obličej, krk, břicho a končetiny. Onemocnění může zkomplikovat zápal plic, zánět středního ucha, vedlejších dutin nosních nebo zánět mozku.

Základní prevencí je samozřejně očkování, doplňkovou ochranou je dostatečná hygiena, tedy i používání dezinfekčních přípravků.