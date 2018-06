Oběť před smrtí netrpěla, tvrdí obžalovaný z vraždy v Doubici. Chce hodit vinu na přeživší?

Výpovědi obžalovaného bývalého novináře soudkyně věnovala celé pondělní líčení. Protože však byla jeho slova ve výrazném rozporu s tím, co říkal policistům v přípravném řízení, zahájila v úterý jednání dříve a výpovědi nechala přečíst.

Kriminalistům Martin Ch. den a půl po činu detailně popisoval, jak dívky škrtil, i to, jak se bránily a křičely. V pondělí ale tvrdil, že se výrazně nebránily, a mimo jiné naznačoval, že na škrcení byl se starší z dívek domluvený s tím, že dívka případ nahlásí později.

„Odškodnění, které by (jako oběť trestného činu) dostala, by jí zajistilo na studium. Četl jsem v médiích, že by odškodnění platil stát,“ vysvětloval. Sám prý chtěl tři dny po činu odcestovat na Maltu a pracovat tam.

Vaše dcera byla velice statečná! Vrah z Doubice napsal rodině oběti nechutný dopis

S rozpory ve výpovědích svého klienta nebyl spokojený ani jeho obhájce, který po výslechu svědků požádal o jeho opětovný výslech. A začal se vyptávat, na čem se v noc vraždy Martin Ch. domluvil se svou přeživší přítelkyní. „Byli jsme domluveni, že řekne, že vše, co dělala, bylo proti její vůli. Že se mohla jen plazit, nemohla mluvit. Nechtěl jsem ji do toho zatahovat. Měnil jsem výpovědi, doufal jsem, že v tom bude zmatek. Nechtěl jsem, aby měla další problémy, proto jsem je měnil. Zkresloval jsem to i pro sebe,“ uvedl obžalovaný, který tak zřejmě pokračuje ve snaze svalit část viny na druhou z obětí. To mu ostatně už v pondělí vmetla do tváře sama soudkyně.

Bývalý novinář se také pokoušel ukázat lepší tvář. Tvrdil, že se nakonec rozhodl říct pravdu kvůli pozůstalým po zemřelé dívence. „Aby si nemysleli, že se tam dělo bůhví co. Není pravda, že křičely a plakaly. Mladší netrpěla,“ vykládal. Rodičům oběti přitom v omluvném dopise napsal, že jejich dcera byla velmi statečná. „Tu omluvu nikdy nepřijmu,“ reagoval otec zemřelé.

Z úterní výpovědi obžalovaného se navíc zdá, že jeho vystupování není vnímáno tak, jak si představoval. „Emoce mám utlumený, beru antidepresiva a psychotika, bez nich bych tady nezvládl mluvit. Proto to vypadá, že tady o tom mluvím, jako když kupuju housky na krámě,“ vykládal totiž.

