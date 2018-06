Výbuch v domě ve Františkových Lázních: Evakuovali 20 lidí, jeden člověk skončil v nemocnici

Neznámá chemikálie vybuchla v bytě domu ve Františkových Lázních na Chebsku. Při explozi byl jeden člověk zraněný. Policisté a hasiči evakuovali do bezpečí asi dvacet lidí. Na místě zasahovali pyrotechnici.

K výbuchu došlo v sobotu v noci. Podle informací Blesku muž v jednom z bytů měl míchat chemikálie na výbušninu. Jenže směs mu při manipulaci měla explodovat v ruce.

„Co se stalo, šetříme. Na místo přijel policejní pyrotechnik, aby látku zajistil,“ uvedla policejní mluvčí Zuzana Týřová. Policisté a hasiči evakuovali do bezpečí několik rodin, bylo to zhruba dvacet lidí.

Záchranka vyjížděla na místo výbuchu v sobotu kolem 22. hodiny. „Ošetřili jsme jednoho zraněného člověka. Nebyl v ohrožení života.

Ten utrpěl zranění na prstech horní končetiny a sanitka ho odvezla do nejbližšího zdravotnického zařízení,“ uvedl mluvčí záchranky Radek Hes.