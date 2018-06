Na D5 na Rokycansku havaroval mikrobus, osm osob je zraněných

Na dálnici D5 u Mýta na Rokycansku havaroval mikrobus. Osm osob je zraněných, z toho tři děti ve věku šest až osm let. Všechny zraněné odvezli záchranáři do nemocnic. Dálnice na 49. kilometru ve směru z Prahy na Rozvadov byla zhruba 1,5 hodiny uzavřená. ČTK to řekli mluvčí krajské policie Pavla Burešová a mluvčí krajské záchranky Martin Brejcha. Podle informace ČTK jde o Moldavce.