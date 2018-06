Chlapec (11) skončil jako zombie po vykouření cigarety. Někdo do ní dal drogu jako žert

Tato droga se stala ve Velké Británii notoricky známou během posledních dvou let. Jde o syntetickou náhražku přírodní marihuany, která má však na uživatele devastující účinky. Na ulici se jí přezdívá zombie droga, protože z lidí dělá chodící a nemyslící individua, která připomínají oživlé mrtvoly.

„Probudil se ve tři ráno a myslela jsem, že je náměsíčný, protože se snažil dostat ven a dělal hluk. Dala jsem ho zpátky do postele a v 6:40 jsem ho vzbudila do školy. Nemohl stát nebo mluvit, odvezli jsme ho do nemocnice. Byl jako zombie. Monstrum nad ním převzalo moc a jeho síla byla neskutečná,“ řekla Jade Johns webu Wales Online. Chlapec (16) pod vlivem zombie drogy rozbil hlavou autobus, pak se pokusil uříznout si penis

„Bylo to děsivé, protože nemohl mluvit a nic v něm nebylo. Oči se mu nehýbaly, zorničky nereagovaly, lze to popsat jen tak, že se choval jako zombie, protože nic nedávalo smysl,“ dodala. „V nemocnici začal být rozzuřený a měl tolik síly, že s ním doktoři nevěděli, co dělat,“ pokračuje smutná maminka. Nakonec zjistila, co se ve skutečnosti stalo.

„Moje dcera mi řekla, že kouřil a někdo k němu přišel a dal mu koření do balené cigarety jako vtip,“ smutní matka. Z legrace se stal ale boj o život. Chlapcův stav se nakonec stabilizoval a byl propuštěn z nemocnice. Trpí však urputnými bolestmi hlavy a trpí částečnou ztrátou paměti. Matka nyní varuje všechny ostatní rodiče, aby si na drogu v blízkosti svých dětí dávali pozor. Skutečné chodící mrtvoly: Syntetická marihuana dělá z lidí zombie

