Simona zmizela na Silvestra. Doma nechala děsivý vzkaz: Díky za všechno, snažila jsem se...

Simonin partner už je zcela zoufalý. "Takovou ženskou jsem ještě nepotkal a nemá...neměla...nemá Simča jedinou vlastnost, která by se jí dala vytknout. Pracovitá, tvořivá, snaživá, pořádná, čistotná - měla to všechno, co má snad jedna ze sta," řekl muž v pořadu Na stopě. Simona před nedávnem opustila rodinu a odstěhovala se. Její nový partner ji poznal v práci, později s ním Simona začala žít.

V poslední době si ovšem všiml, že se Simona chová divně - měla prý strach. Když se jí zeptal z čeho, říkala jen: "Abych měla práci, abych byla zdravá a abych měla střechu nad hlavou."

Simona ve volnu ráda chodila na vycházky po okolí Prostřední Bečvy. Na procházku šla u 31. prosince dopoledne. Z té už se nevrátila. Její přítel byl v práci, jejího zmizení si hned nevšiml. Jenže když mu ani druhý den nezvedala telefon a doma nebyla, zajel k ní do práce. Ani tam ji nenašel...

"O pohřešované ženě jsme informovali i horskou službu, se kterou dále spolupracujeme, a myslivecké sdružení. Máme za sebou i pátrací akci, do které jsme povolali i policejní vrtulník letecké služby, psovody a několik policistů. Policisté s přenosnou termovizí z vrtulníku letecké služby propátrali lesní porosty v okolí Prostřední Bečvy, Horní Bečvy, Pustevny a koryto Bečvy. Pátrání po pohřešované ženě je prozatím neúspěšné," uvedla už v počátku pátrání policejní mluvčí Lenka Javorková.

Simona doma nechala platební kartu, když ji její partner našel, vypadl z ní lísteček se vzkazem pro manžela Aleše. "Díky za všechno, snažila jsem se, Simča."

Policie po ženě nadále pátrá, nevylučuje žádnou z vyšetřovacích možností - Simona se mohla stát obětí trestného činu, vzhledem k jejímu psychickému stavu mohla ovšem také spáchat sebevraždu. Existuje i možnost, že byla obětí nehody.