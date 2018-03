Pákistán jde po Češkách, které jely do země za modelingem: Terezin právník prozradil, kolik lidí už zadrželi.

Terezu čeká již v úterý další soudní stání a právě zde by se měla poprvé od zatčení setkat s dalšími obviněnými. K jejich zadržení přispěla velkou měrou i Tereza - nebo spíš její telefon se všemi kontakty. Serveru iDnes.cz to prozradil Terezin právník Chaudhary Jawad Zafar. "Zadrženo v tuto chvíli bylo pět lidí,“ prozradil právník Zafar.

Policie v Pákistánu požádala o pomoc Británii a společně se začali zajímat i o další české dívky, které v posledních dvou letech přijely do Pákistánu za fotomodelingem. Například Simonu H. (23), která o Pákistánu a fotomodelingu vyprávěla i Blesku, ovšem už nyní není možné kontaktovat.

Tereza nepašovala jediná: Pákistán prověřuje další české "modelky"

Podle iDnesu je odpojený telefon její i její matky. Údajně se mladá žena má momentálně pohybovat v zahraničí. Za Terezou ovšem údajně míří jako duševní opora její otec, zda mu bude povoleno se s dcerou setkat, není jisté.

V současné době není známo ani, jak moc jsou v případu zasvěcení čeští policisté. "Standardně probíhající vyšetřování ani jednotlivé kroky nekomentujeme, není to v tuto chvíli žádoucí,“ řekla mluvčí Národní protidrogové centrály Barbora Kudláčková.

Česko se nyní snaží s Pákistánem uzavřít smlouvu o vydávání vězňů, kterou ovšem žádný evropský stát nemá. "My v tuto chvíli spolupracujeme s obviněnou a její rodinou v procesních věcech, do samotného vyšetřování nijak nevstupujeme. Určující pro nás bude soud, kde se dozvíme, jaký trest jí hrozí, a následně začne jednání o možnostech, za kterých by mohla být vydána do České republiky, kde by pro ni bylo přijatelnější si trest odpykat,“ uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová.