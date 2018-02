Dvanáctiletý chlapec vezl v autě spolužáky: Pět jich zemřelo!

Dvanáctiletý mexický chlapec nezvládl řízení auta plného školáků na okraji metropole Mexika. Pět dětí ve věku 12 až 14 let při nehodě zemřelo, další tři včetně řidiče utrpěly zranění. Podle policie jel zřejmě příliš rychle, vůz pak sjel ze silnice a převrátil se.

Mladík, který kvůli věku ještě nemohl mít řidičský průkaz, se spolu se sedmi pasažéry vydal vozem značky Pontiac G3 na cestu po předměstí Tlahuac. Místní obyvatelé policii řekli, že se vůz plný dětí podle všeho bezcílně proháněl po okolí. Podle médií byly všechny děti z jedné místní školy.

Tragický konec projížďky přišel ve chvíli, kdy řidič před jednou z křižovatek auto nezvládl a narazil do stromu u silnice, načež se vůz převrátil. Zemřeli tři dívky a dva chlapci; nejmladším z nich bylo 12 let. Dva těžce zranění mladíci byli převezeni do nemocnice. Sám řidič utrpěl lehčí zranění.