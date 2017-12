Při nehodě kapely Plexis zemřela krásná Olga (†22): Mohl za tragédii divočák?

Na Faceboooku mladou ženu oplakávají desítky lidí. "Přišla k nám jen na chvilku a za tu krátkou dobu mi přirostla k srdci jako málokdo za celej život. Olga - krásná mladá holka.... inteligentní, talentovaná, vstřícná, přemýšlivá a hlavně ryzí bytost, jejíž obrovský srdce bohužel dotlouklo předčasně. Nesmírně si vážím toho, že jsem měl tu čest tak výjimečnou bytost poznat, protože se navždy zapsala do mého života a zásadně ho obohatila. Nebyla jen můj přítel, ale i spojenec. Zdaleka nejsem sám, což mnozí potvrdí. Navíc s ní byla i obrovská sranda!! Troufnu si říct, že všem, kteří Olgu znali, bude její energie a úsměv hrozně chybět," stojí v příspěvku od kamaráda Michala, který ale není zdaleka jediný, komu bude chybět. Na dálnici D1 bourala dodávka kapely Plexis: Zemřela Olga (†22)

"Včera zemřela Olga. Je velmi těžké tomu uvěřit. V posledních dvou letech jsme se neviděly, ale na tom nezáleží. Svět se změnil poté, co tato zpráva přišla. Hodně sil všem, kteří Olgu znali a milovali," smutní kamarádka Anastasija z ruského Irkutsku, odkud podle profilu pocházela i Olga. Dívka měla studovat Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.