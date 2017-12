Ať skončí v pekle, vzkazuje Nikola Janovi (†61), který jí zabil přítele Davida (†29)

Mladík zemřel v pátek nad ránem v hurbanovské hospodě, kde ho zastřelil opilý myslivec Jan (†61). S těžkým zraněním skončila i Nikola, útočník ji střelil přímo do hrudi. Když za ní přišli redaktoři listu Plus Jeden Deň, se zavřenýma očima těžce oddechovala v posteli. Po oslovení otevřela oči a prozradila detaily o nejtěžších chvílích svého života. Po tváři jí tekly slzy a v ruce svírala plyšového medvídka.

„Určitě jsem na tom lépe fyzicky než psychicky,“ řekla hned na úvod a pokračovala: „Jana jsem znala jenom od vidění, ale vím, že od doby, co mu zemřela manželka, začal pít. Bylo tomu tak i v osudný den,“ vzpomíná. Před jeho jednáním se v hospodě odehrál menší konflikt. „Byl už velmi opilý, tak jsem to hlásila šéfovi,“ vypráví Nikola.

Všichni si mysleli, že se Jan sebere a půjde domů. To sice udělal, ale hned na otočku se vydal nazpět do hospody, kde David a Nikola ještě zavírali pokladnu. „Bylo to strašné! Vešel do hospody a rovnou střílel. Neměli jsme šanci reagovat,“ říká Nikola tichým hláskem. Stále nechápe, proč Jan střílel. David (†29) ochránil Nikolu (21) vlastním tělem: Opilý myslivec (†61) ho zastřelil v hospodě

„V ten samý den měl v jiném podniku vyhrožovat, že chce spáchat sebevraždu,“ dodalo děvče. Myslí si, že si osud zahrál s ní a Davidem krutou hru. „Janovi jsme proto padli do rány. Přitom David chodil každý večer za mnou do práce, aby se mi nic nestalo,“ procedila Nikola skrze slzy.

Vzpomínky nejsou teď jediné, co ji trápí. Děsí ji i budoucnost. „Bojím se jít domů. Všude jsou Davidovy fotky, nevím, zda to zvládnu. Plánovali jsme spolu budoucnost, mluvili jsme už i o svatbě. Namísto toho nás čeká pohřeb,“ mluví Nikola s pláčem a pevně drží medvídka, který je památkou po Davidovi.

„Nevím, co budu dělat. Naštěstí mám rodiče, kteří při mně stojí, já vím, že musím být silná,“ dodává drobné děvče. Její poslední slova, se kterými se rozloučila, už patřila Janovi, který zabil lásku jejího života. „Doufám, že skončí v pekle,“ řekla rázně. Zdrcená máma Anny (†16), která se oběsila uprostřed ulice: Sama to určitě neudělala!

Co se stalo?

Hurbanovem otřásla střelba v jednom z místních klubů v pátek ráno. Zůstala po ní velmi vážně poraněná číšnice Nikola, její přítel David zemřel. Střelec Jan poté ujížděl ve voze, a když neupláchl, obrátil zbraň proti sobě. Během chvíle tak vyhasly dva životy a třetí byl nenávratně zničen.

