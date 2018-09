K patnáctiletému klukovi, který měl halucinace a byl dezorientovaný, přivolali záchranáře v pondělí po poledni. „Došlo u něj k poruše vědomí a stavu křečí. V době zásahu záchranářů trpěl halucinacemi a dezorientací,“ uvedl mluvčí záchranky Lukáš Humpl a dodal: „Po prvotním ošetření jej posádka předala do další péče dětské ambulance Vítkovické nemocnice.“

„Mladistvý měl zatím nespecifikovanou rostlinnou hmotu kouřit,“ potvrdila mluvčí policie Gabriela Pokorná.

Záchrana nevyšla

Uběhlo pár hodin a záchranáři opět vyjížděli. Tentokrát ke dvěma dospělým mužům. „Z dosud zjištěných informací vyplývá, že oba muži zřejmě požili psychotropní látku – syntetický canabinoid a to kouřením. Dále měli muži pít alkohol,“ dodala Pokorná.

K mužům dojeli první policisté. „Prováděli nepřímou srdeční masáž. Ve snaze o záchranu pacienta pokračovali záchranáři rozšířenou resuscitací, a to za pomoci léků, přístrojového vybavení i defibrilačních výbojů,“ popsal mluvčí záchranky Lukáš Humpl.

Jeden z mužů ale přesto nepřežil. Byla nařízena pitva a čeká se na výsledky znalců z oboru chemie, toxikologie a dalších. Druhý, o čtyři roky starší muž, byl nalezen v bezvědomí. „Měl ale zachovalou srdeční činnost, jeho dýchání selhávalo,“ dodal Humpl.

Odborník je překvapený

„Tady je důležité, co to bylo za drogu a s čím byla smíchána. Byl by to vzácný případ, že by se někdo předávkoval čistým syntetickým canabinoidem,“ uvedl odborník na drogovou problematiku Ivan Douda.

Může být zombie droga v Česku? „Vyloučit to nelze. Byl by to první případ u nás. Popisované následky po požití drogy by odpovídaly syntetickému canabinoidu smíchanému s něčím,“ dodal.

Droga zvaná spice (koření) dělá z lidí zombie. Jejich tváře jsou bez výrazu, místo chůze se jen tak klátí…

Co je syntetický canabinoid?

Laicky lze popsat tuto psychotropní látku jako sušenou rostlinnou hmotu podobající se nadrcenému konopí (marihuaně) nebo rostlinnému koření (jako například majoránka, šalvěj). Látky jsou zpravidla kouřeny. Substance se však mohou vyskytovat též v krystalické podobě a mohou být zaměňovány za drogy (metamfetamin, extáze atd.). Fatální následek může znamenat v kombinaci s alkoholem. Značné zdravotní obtíže může přinést už i první experimentování s touto syntetickou látkou.

