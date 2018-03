Jiří Kajínek jako »úlovek« ve službě. Před čtvrt stoletím by policisty nadchlo, že dopadli zloděje a lupiče podezřelého z dvojnásobné vraždy. Dnes je všechno jinak!

Muži v uniformách v Ostravě vystoupili ze služebního vozu a chtěli se vyfotit. „Byla jsem ve dvoře. Zastavilo policejní auto a auto pana Kajínka. Poprosili mě o fotku a zároveň vyfotili i oni mě. Stalo se to kolem desáté hodiny dopoledne,“ řekla Blesku Nela K., která slavného odsouzence s policisty zvěčnila před budovou technické univerzity Vysoké školy báňské.

Nebyli první

Zájem policejní hlídky Jiřího Kajínka nepřekvapil. Nebyli první, prý ho občas policisté oslovují a chovají se k němu slušně. „I oni se chovali slušně. Zastavili mě, říkali, pane Kajínku, my se s vámi chceme vyfotit, tak jsem řekl, proč ne. Nemám s tím problém. Říkali, že mi fandili, a tak. Už v Plzni, když jsem se potkal s policajtama, tak se chovali slušně a říkali, že vědí, že jsem nevinnej,“ objasnil Blesku Kajínek.

Fotili se s ním podle jeho slov i policisté na Václaváku. „Já jim tehdy povídal: Aby vás nevyhodili… A oni na to: »Ne, proč, by nás vyhazovali? Říkal jsem jim, že jsou ve službě.« Dřív jsem s policií válčil, teď je všechno jinak,“ uvedl Kajínek. Osobně ale nechápe, proč někdo dává fotky na internet. „Se mnou se fotí mraky lidí, kam přijdu. Já nikam žádný fotky nedávám,“ dodal.

Policisté si zadělali na problém

Na fotografii jsou s Jiřím Kajínkem policisté z oddělení hlídkové služby Městského ředitelství policie Ostrava. „S jednáním policistů nesouhlasíme, vnímáme ho jako ohrožení profesní cti,“ uvedla policejní mluvčí Gabriela Holčáková. Událost prošetřuje odbor vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Mimo jiné se kontroloři zajímají o okolnosti vzniku a zveřejnění této fotografie. „V případě zjištění protiprávního jednání policistů bude věc postoupena řediteli Městského ředitelství policie Ostrava k přijetí opatření,“ dodala mluvčí. Fotoakcí poldů ve službě není nadšeno ani nejvyšší velení. „Za Policejní prezidium ČR lze sdělit, že takovou fotografii považujeme za nevhodnou,“ komentoval událost mluvčí prezídia Jozef Bocán.

Hrozí jim kázeňský postih

Roli bude hrát např. fakt, zda v té době měli pauzu na svačinu. Pokud ne, tak se bude posuzovat, do jaké míry focení narušilo výkon služby, zda měli nějakou akci apod. Řekl to Blesku policista, který se zabývá delikty příslušníků Policie ČR.

„V každém případě se nejedná o trestný čin. Hrozí jim kázeňský postih, což může být například snížení platu na měsíc. V tomto případě bych to ale viděl spíše na výtku nebo napomenutí,“ dodal.

Policejní psycholožka Ludmila Čírtková: Je to profesní nezralost

„Můj osobní názor je, že policie reprezentuje v očích veřejnosti stranu zákona a spravedlnosti, proto považuji soukromé fotografování se s odsouzeným vrahem, byť po odpykání trestu nebo propuštěným na milost, za ne zcela etické a za nevhodné,“ hodnotí záležitost Ludmila Čírtková.

Minimálně to podle ní naznačuje profesní nezralost zmíněných policistů. „I kdyby byli v civilu a ve svém volnu, stejně by to vrhalo špatné světlo na jejich profesionální zdatnost,“ dodává.

