Zemětřesení v Dermacolu: Manžel vyhodil šéfku marketingu Komárovou
Marketingová ředitelka společnosti Dermacol v e-mailu zaměstnancům oznámila, že ve firmě končí! Údajně dostala „výpověď“ od jediného majitele firmy Vladimíra Komára – jejího manžela. Ten tvrdí, že jde čistě o záležitost byznysu, a že s jejich manželstvím to nemá nic společného… Stalo se tak krátce poté, co firma oslavila své 60. narozeniny.
Věra Komárová byla marketingovou ředitelkou kosmetické společnosti Dermacol celých 24 let, a ačkoliv dostala výpověď, podle údajů v obchodním rejstříku stále zůstává členkou dozorčí rady firmy. Ona i její manžel pravdivost informací potvrdili serveru e15.cz.
Avšak zatímco jediný vlastník firmy Vladimír Komár tvrdí, že se výpověď jeho ženy vůbec netýká sporů týkajících se jejich manželství, Komárová tvrdí něco docela jiného. Uvedla, že se snažila oddělit osobní záležitosti od fungování firem, a její manžel naproti tomu zvolil jiný postup.
„Právě jsem dostala výpověď po 24 letech působení pro mou milovanou značku. Oficiálně z důvodu organizačních změn, ale v realitě jde o něco jiného,“ uvedla Komárová v e-mailu, do kterého měl možnost nahlédnout server e15.cz. Zprávu rozeslala v úterý 20. října všem zaměstnancům společnosti, kterých je 500, a to včetně pracovníků výroby.
„Vážím si vás a stejně tak Dermacol mám v srdci příliš moc na to, abych sklopila hlavu a nechala všechno bez vysvětlení,“ uvedla Komárová dále. Podle následného vysvětlení jde o majetkové neshody – několik dní před tím manželovi údajně poslala návrh o rozdělení majetku. Dle jejích slov Vladimír Komár „není schopen“ dohody a rozhodl se pro „sérii opačných kroků“. Z e-mailu však nevyplývá nic o tom, že by se manželé rozváděli.
Majitel firmy Komár „vyhazov“ své ženy z Dermacolu potvrdil – uvedl ale, že za ním stojí výhradně byznysové důvody, ne majetkové spory mezi manžely. Hlavním důvodem je podle něj nakládání s marketingovými prostředky a potřeba efektivnějšího hospodaření společnosti.
„Ta firma je momentálně v takovém stavu, že já potřebuju ty marketingové peníze jednak trošku zkrátit a jednak je investovat efektivně,“ vysvětlil Komár serveru e15.cz. „Toto je věc čistě byznysová a to, o čem se budeme mezi sebou dohadovat ohledně rozdělení majetku, budeme řešit mimo firmu,“ uvedl.
Roli své ženy, která dlouhodobě patřila k nejviditelnějším tvářím Dermacolu, následně popsal takto: „Věra je mediálně známá tvář té firmy, stejně jako byla Iva Kubelková a jiné tváře. Nicméně tady se bavíme o tom, že byla marketingová ředitelka. A být tváří a řídit skoro stamilionový rozpočet jsou dvě různé věci.“
Zároveň ve výsledku připustil, že manželé mají dost odlišné představy o majetkovém vypořádání. „Nebráním se nějaké rozumné diskusi o vypořádání, nicméně její představy bych zatím nenazval rozumné. Jsou trošku z Marsu,“ řekl.
Dohoda o vypořádání společného jmění manželů (zúžení společného jmění manželů), jejíž návrh se Komárová podle tiskové zprávy firmy rozhodla manželovi předat, řeší situaci, kdy manželé postupně nabyli různé majetky, ale obvykle jsou napsány na jednoho nebo druhého. Cílem je předejít případným drahým a zdlouhavým soudním sporům nebo zajistit, aby podnikání jednoho nezatěžovalo podnikání životního partnera.
„Jsem zakladatelkou velmi úspěšné mezinárodní školy, Leonardo V. Academy, se kterou máme velké plány. Založila jsem i společnost Fragrini a v rámci Dermacolu jsem 24 let nejen ředitelkou marketingu, ale i kreativní ředitelkou na vývoj strategie společnosti a nových výrobků. Naše společné podnikání je tak rozsáhlé, že jsem se rozhodla definovat, kdo má za co zodpovědnost,“ uvádí Komárová v tiskové zprávě. Také proto výpověď, kterou dostala, nepodepsala.
Firmy Leonardo V. Academy, kterou má ve vlastnictví Komárová, se aktuální spory podle tiskové zprávy netýkají. „Nastalá situace mě zasáhla a obrovsky mě mrzí. Dermacol je má opravdová láska, vášeň, moje první dítě a nedovedu si představit, že bych se ho měla vzdát. V návrhu dohody jsem chtěla v jeho vedení pokračovat a svůj názor jsem nezměnila ani nyní. Věřím, že se nakonec dohodneme, ačkoliv cesta k finální dohodě je až nečekaně trnitá.“
Konečně ! 😁 👍
Pod jejím vedením šel Dermacol do kopru a to jsem chlap, jenže i Ekonom, a to stejné bych udělal s Kubelkovic famílií - táhne Babišův Astratex ke dnu ! 😃