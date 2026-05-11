„Nechci už takhle žít, ale šíleně se bojím,“ začíná svůj dopis paní Zuzana (redakce její jméno zná, ale na přání jej změnila). Před deseti lety to byla svatba jako z pohádky. Velká láska, velké plány. Dnes? Tři úžasné děti a oči pro pláč.
Vánoce s milenkou?
Zatímco Zuzana doma pečuje o děti, její manžel si užívá jinde. A ani se tím netají. „Dvakrát jsem zjistila nevěru. Ty ženy mi drze napsaly samy! Jedna mi dokonce oznámila, že se milují a Vánoce už stráví spolu,“ popisuje Zuzana šokující detaily rozpadu vztahu. Jenže odchod není tak jednoduchý. Zuzana je na mateřské, bez úspor a manžel ji drží v šachu penězi. „Nemám ani na právníka. A nejvíc mě děsí střídavá péče. Představa, že týden neuvidím své děti je k nepřežití,“ zoufá si.
Ombudsman Blesku: Rozvod není konec světa, ale začátek nové cesty
Tady je 8 klíčových odpovědí pro Zuzanu i vás:
Konec strašáka jménem »střídavka«?
Po účinnosti novely občanského zákoníku se jako jedna z forem péče o dítě už nebude nazývat střídavou péčí. Soud ale bude rozhodovat o nastavení péče, tedy o úsecích, kdy bude dítě v péči otce a kdy v péči matky. Soud vždy upřednostní a uvítá, když se oba rodiče dohodnou. V mnoha případech to bohužel nedokážou. A potom bude soud rozhodovat podle více aspektů.
Vždy bude postupovat tak, aby to bylo v zájmu dítěte. Bude se tedy hledět na přístup k výchově, zázemí, které rodiče po rozvodu dokážou dítěti vytvořit, časové možnosti toho kterého rodiče. »Znevýhodněn« bude např. rodič, který musí trávit mnoho času na služebních cestách, nebo má práci s nepravidelnou pracovní dobou apod.
Podle toho potom bude soud určovat, kdy bude dítě u matky a kdy u otce. A v tomto procesu mohou oba rodiče vznášet svoje argumenty, a tak si třeba i vydobýt pro sebe větší prostor v péči o dítě.
Nemáte peníze na právníka?
Manžel musí platit! „Zákon říká, že manželé mají mít stejnou životní úroveň. Pokud manžel vydělává a vy jste doma, musí vám dávat peníze i na vaše potřeby. Pokud tak nečiní, lze se obrátit na soud ještě před rozvodem!
Práva před rozvodem
Dokud nejste rozvedeni, mají oba rodiče stejnou odpovědnost. Pokud se neshodnete na výchově, neváhejte kontaktovat OSPOD. Jsou tam od toho, aby pomohli najít řešení v zájmu dětí.
Co na to děti?
Dětí se rozvod dotkne v každém případě. Ve většině případů první čas mnoho z nich tápe, kde vlastně mají domov. Pokud se rodiče na péči o dítě nedohodnou, rozhodne soud. Protože jde hlavně o zájem dítěte (nikoliv o zájem rodičů!), mohou být děti soudcem vyslechnuty. A to se děje bez účasti rodičů a jejich právních zástupců.
Sbírejte účtenky!
Velmi časté jsou případy, kdy někdo přinese do manželství majetek a investuje ho např. do už společné domácnosti, výstavby rodinného domku, jeho opravy apod. Potom je třeba, právě pro případ budoucího dělení majetku, schovávat stvrzenky, faktury apod.
Dluhy a hypotéka
Pokud mluvíme o výše zmíněném zákonném režimu, potom se dá obecně říct, že se majetek dělí na půl. Samostatnou kapitolou jsou v poslední době dluhy. Ty jsou sice součástí společného jmění manželů a oba manželé za ně zodpovídají společně, ale v případě, že jeden z manželů je převzal bez vědomí druhého, tak je možné se bránit.
Majetek: Co je doma, to se dělí
Manželé mohou mít uzavřenou předmanželskou nebo manželskou smlouvu a potom se majetkový režim řídí těmito smlouvami. V případě, že žádná taková smlouva uzavřená není, tak platí tzv. zákonný režim. To znamená, že vše, co nabyl jeden z manželů nebo oba manželé společně za trvání manželství, je součástí společného jmění manželů (kromě výjimek, které stanoví zákon). Společné jmění manželů zaniká až rozvodem.
Může mi vzít auto?
Není důležité, kdo za manželství platil splátky na auto. To patří do společného jmění manželů a je na dohodě, kdo a jak ho bude užívat.
