Volkswagen chce zmrazit mzdy ve Škodě. Odboráři zmínili stávku
Koncern Volkswagen požaduje podle odborů KOVO zmrazení mezd zaměstnanců Škody Auto do roku 2030. Odbory požadavek, který se podle nich týká také dalších složek odměňování včetně bonusů a prémií, odmítají. Vedení automobilky zároveň před zaměstnanci poprvé připustilo, že situace je vážná a může do budoucna ohrozit vytížení závodů i zaměstnanost, uvedl dnes odborový čtrnáctideník Škodovácký odborář.
Předseda podnikové rady Jaroslav Povšík podle čtrnáctideníku varoval, že pokud by se v automobilce začalo propouštět, zaměstnanci by zastavili výrobu ve všech třech českých závodech.
„Nemůžeme nést ten největší díl odpovědnosti jako značka Škoda vůči Volkswagenu. Žádají nás o nulová procenta, žádné příplatky, žádné bonusy, žádné prémie, a přitom požadují násobky práce v oblasti e-mobility. To nepřipustíme, to už není solidarita, ale útok na poctivě pracující Škodováky,“ uvedl Povšík podle Škodováckého odboráře.
Volkswagen se potýká s problémy, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. Koncern proto plánuje rozsáhlou restrukturalizaci svých aktivit. Možností je i uzavření čtyř závodů v Německu. Škodě se na rozdíl od mateřského koncernu daří. VW mimo jiné plánuje zrušit do konce desetiletí po celém světě až 100.000 pracovních míst či omezit počet modelů. Škoda Auto dříve opakovaně uvedla, že nový transformační plán koncernu nemá na její aktivity žádný přímý dopad.
Současná mzdová dohoda ve Škodě Auto platí do 31. března 2027. Podle dnešního odboráře čekají automobilku a odbory nová mzdová jednání v příštím roce, přičemž odbory je už nyní označují za mimořádně náročná. Ještě letos mají jednat o sociálních nákladech a roční pracovní době pro rok 2027. Podle informací, které automobilka poskytla ČTK letos v březnu, činil průměrný měsíční výdělek zaměstnanců mimo management za loňský rok 81.691 korun. Zahrnoval tarifní mzdu, bonusy, náhrady i příplatky. Od dubna automobilka zvýšila mzdové tarify o tři pct. V květnu zaměstnanci obdrželi variabilní bonus 120 000 Kč a jednorázovou odměnu 20 000, celkem 140 000 Kč.
Bránit se stávkou
Škoda Auto je součástí koncernu Volkswagen a patří mezi největší zaměstnavatele v České republice. Ve svých třech českých výrobních závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí zaměstnává zhruba 36.500 lidí včetně agenturních pracovníků.
Podle čtrnáctideníku se zaměstnanci o požadavku na zmrazení mezd dozvěděli na podnikových shromážděních minulý týden v Mladé Boleslavi a v pondělí v Kvasinách na Rychnovsku. Další shromáždění se koná dnes ve Vrchlabí na Trutnovsku. Na shromáždění v Mladé Boleslavi podle odborového čtrnáctideníku poskytli zaměstnancům informace o situaci v koncernu a automobilce zástupci vedení Škody Auto i odborů.
Povšík podle čtrnáctideníku také varoval, že proti propouštění by se zaměstnanci bránili zastavením výroby. „Pokud by byla tato hranice prolomena, opravdu všichni na třech našich lokalitách zastavíme výrobu a nepolevíme, dokud se situace neurovná,“ uvedl. Zdůraznil přitom potřebu zachovat výrobu a pracovní místa v Mladé Boleslavi, Kvasinách i Vrchlabí.
Německý odborový svaz IG Metall v pondělí uvedl, že vedení Volkswagenu plánuje do roku 2030 zmrazit mzdy více než 660.000 zaměstnanců koncernu po celém světě. Volkswagen informace odmítl komentovat. Také Škoda Auto v pondělí na dotazy ČTK k možnému zmrazení mezd odpověděla, že spekulace nebude komentovat.
Povšík rovněž oznámil, že bude znovu kandidovat do čela odborů KOVO. Své rozhodnutí podle čtrnáctideníku zdůvodnil současnou situací, v níž považuje za důležité hájit pracovní místa a odměňování zaměstnanců.
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