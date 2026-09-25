Obří svolávačka kvůli problémům s řízením: Týká se milionu škodovek!
Německý automobilový koncern Volkswagen musí kvůli možným problémům s řízením svolat po celém světě zhruba čtyři miliony vozů, včetně více než milionu automobilů značky Škoda. Informoval o tom dnes německý list Handelsblatt, který se odvolává na své zdroje.
Podle dosavadních údajů Spolkového úřadu pro motorová vozidla (KBA) by opatření mělo zahrnovat zhruba 2,16 milionu vozů značky VW a kolem 700.000 vozů značky Audi. Podle zdrojů listu Handelsblatt se však týká rovněž více než milionu vozů značky Škoda a zhruba 200.000 vozů značky Seat.
Svolávací akce tak podle Handelsblattu dosahuje rozsahu, jaký koncern Volkswagen nezažil od emisního skandálu před zhruba deseti lety. „Bude to drahé,“ řekl listu jeden ze zdrojů obeznámených se situací.
U vozů Volkswagen se podle KBA závada týká modelů Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy a Golf vyrobených od 24. září 2013 do 1. července 2024. Problém se vyskytuje také u modelů Audi Q3 vyrobených od 31. října 2017 do 23. května 2024.
Řízení může u těchto vozů selhat kvůli ulomení šroubu, který upevňuje mechanismus řízení. Problém lze vyřešit nahrazením šroubu jiným, odolným proti korozi.
Podle KBA zatím nejsou v souvislosti s problémem hlášeny žádné škody ani zranění. Úřad případ dál prověřuje. Podle mluvčího Volkswagenu mohou majitelé dotčených vozů s automobily dál jezdit.
Zpráva o rozsáhlém svolávání vozů přichází v době, kdy se koncern Volkswagen potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. Dozorčí rada koncernu Volkswagen tento měsíc schválila největší restrukturalizační plán v historii podniku. Volkswagen mimo jiné plánuje zrušit do konce desetiletí po celém světě až 100.000 pracovních míst z celkového počtu zhruba 663.000 či omezit počet modelů. Škoda Auto opakovaně uvedla, že nový transformační plán koncernu nemá na její aktivity žádný přímý dopad.
A kde jsou popsány modely Škodovek??? Hlavně, že autor popsal popsal všechny modely VW a Audi!!! To se nebude ve Škodovce líbit, to jde z jejich kapsy, sakra milion aut!!! ... To zas tutlali do poslední chvilky!!! A nyní se to provalilo!!! ...