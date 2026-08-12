Sedlákům kvůli suchu chybí krmivo: Začínají prodávat dobytek! Babiš to chce řešit
Nedostatek krmiv způsobený suchem nutí chovatele v Česku prodávat dobytek. Chovatelé a zemědělci se potýkají nejen s nedostatkem sena a senáže, ale i s jeho rostoucí cenou. Pro některé chovy je tak často jedinou možností snižovat stavy zvířat. Na dotaz ČTK to uvedl Zemědělský svaz. Asociace soukromého zemědělství v dnešní tiskové zprávě kritizovala přístup ministerstva zemědělství k pomoci farmářům jako nedostatečný. Resort dnes sdělil, že situaci vyhodnocuje a je připraven v případě potřeby přijmout další opatření.
Ministerstvo zhruba před měsícem v reakci na dopady sucha umožnilo využít takzvané oznámení vyšší moci, aby zemědělci nepřišli o dotace vázané na určený počet zvířat na hektar hospodářství. Extrémní sucho si ale podle Asociace soukromého zemědělství kvůli svým dopadům na celý zemědělský sektor žádá dlouhodobý koncepční přístup, ne jen následnou výjimku.
Předseda asociace Jaroslav Šebek už dříve ČTK řekl, že někteří zemědělci hlásí propady množství travní hmoty využívané na krmiva o 60 až 80 procent. Zemědělci nicméně potřebují během léta vytvořit zásoby krmiv na celou zimu a příští jaro. A zásoby z loňska jim postupně dochází, upozornil dnes Šebek.
„Pokud seno, senáž nebo kukuřičná siláž chybí, musí zemědělci krmivo nakoupit, nebo snižovat stavy zvířat. Už nyní zaznamenáváme vyšší prodeje dobytka. A zatímco pole lze příští rok znovu osít, jednou zrušený chov skotu se obnovuje roky s vysokými náklady. To si většina zemědělců rozmyslí,“ sdělil ČTK předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Podle asociace někteří sedláci nakupují drahé seno v zahraničí, aby nemuseli vybíjet chovaná hospodářská zvířata.
Nedostatek krmiva přitom není jediným dopadem letošního sucha. Je zároveň jednou z příčin očekávaného poklesu sklizně. Statistici ve svém druhém odhadu uvedli, že se letos sklidí o necelých 17 procent méně obilovin než loni, odhadovaná sklizeň řepky klesne meziročně o pětinu. „Některým farmám již dokonce dochází i voda k napájení zvířat,“ dodal Šebek. Sucho trápí také rybáře. Například v Olomouckém kraji jsou některé menší vodní toky zcela bez vody a v rybnících se kvůli vysoké teplotě a nedostatku kyslíku zvyšuje riziko úhynů.
Asociace proto vybízí k aktivnějšímu řešení situace, letošní sucho označuje za katastrofu srovnatelnou se živelní pohromou. „Jak je možné, že vládní politici nepřichází s opatřeními, která by zemědělcům reálně pomohla ve složité situaci a zároveň nabídla řešení do budoucnosti, kdy se nepříznivý stav může opakovat či ještě zhoršovat?“ ptá se Šebek.
Babiš chce obnovit koalici proti suchu
Mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý uvedl, že resort dopady sucha na zemědělce a chovatele hospodářských zvířat pečlivě sleduje. „Kromě zmírnění některých dotačních podmínek pro nejvíce zasažené chovatele se snažíme řešit jednotlivé případy individuálně. Tak, abychom pravidla rozvolnili k zajištění krmiva či zmírnění nastavení jednotlivých opatření v péči o krajinu,“ uvedl Bílý. Ministerstvo navíc podle něj dlouhodobě pracuje na koncepčních materiálech ke zvyšování odolnosti proti suchu, kde podporuje například využívání správné agrotechniky, pěstování odolných odrůd zemědělských plodin nebo zadržování vody v půdě.
O situaci začal mluvil i premiér Andrej Babiš (ANO). Na sociálních sítích oznámil, že chce obnovit tzv. Národní koalici boje proti suchi. „Velká sucha trápí celou zemi. Dnes jsem se proto sešel s Richardem Brabcem, který v roce 2018, tehdy jako ministr životního prostředí, založil během stejné vlny veder Národní koalici boje proti suchu. Jsem pro, aby se tato komise znovu obnovila, protože v minulosti díky ní došlo k omezení dopadů sucha. V pondělí to budeme řešit na vládě,“ uvedl dnes premiér.
Koukáš na fotky z loňska?