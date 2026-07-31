Pohřeb chemika Pavla Jungwirtha (†60): Slzy rodiny, partnerky i největších kapacit
Rodina, přátelé i blízcí kolegové přišli dát v pátek odpoledne poslední sbohem Pavlu Jungwirthovi (†60), jenž byl mezinárodně uznávaným vědcem. Jungwirth čelil těžkostem v osobním životě a 23. července spáchal sebevraždu. Pohřeb, na nějž dorazily desítky lidí včetně největších vědeckých kapacit Česka, začal ve 14 hodin na pražském Smíchově.
Na místě se už zhruba hodinu před začátkem posledního rozloučení začali scházet smuteční hosté. Dorazily Jungwirthovy děti, nechyběla ani partnerka Veronika Sedláčková, s níž Jungwirth ještě donedávna plánoval veselku. Tvář jí zakrývaly sluneční brýle.
S významným chemikem se přišly rozloučit také velké vědecké kapacity, mezi nimi například česká fyzioložka a biochemička a bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky Helena Illnerová, která přinesla kytici, nebo český biochemik, vedoucí výzkumné skupiny a ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, kde Jungwirth působil, Jan Konvalinka. Poslední sbohem dorazili uznávanému vědci dát také moderátor z vědecké redakce České televize Daniel Stach či spisovatel Tobiáš Jirous.
Pavel Jungwirth se ve své práci věnoval především molekulové simulaci iontů na vodních rozhraních. Loni obdržel hlavní cenu Nadace Neuron za celoživotní přínos vědě. Jungwirth působil v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Dlouhodobě pracoval také v univerzitních týmech ve Spojených státech, Izraeli a Švýcarsku. V letech 2020 až 2022 byl předsedou Učené společnosti.
Nečekaná smrt
K okolnostem vědcovy smrti se vyjádřili reportéři týdeníku Respekt, kteří s ním spolupracovali. „Pavel Jungwirth si vzal zcela nečekaně uprostřed osobních problémů minulý čtvrtek život,“ uvedli v nekrologu. Podle informací deníku Blesk z okruhu jeho kamarádů plánoval Pavel Jungwirth na letošního 5. září svatbu se svou přítelkyní Veronikou Sedláčkovou, bývalou moderátorkou České televize.
Ta do května tohoto roku pracovala jako mluvčí Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, kde Jungwirth působil. Obřad ale nakonec zrušil a přátelům rozeslal zprávu, že „musí nejprve vyřešit vztahy se svými dětmi“ s tím, že jim snad brzy oznámí nový termín. Z manželství s Ivou Jungwirthovou měl Pavel Jungwirth čtyři dnes již dospělé potomky, Tomáše, Matěje, Sáru a Rút. Byl také několikanásobným dědečkem.
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A co když spory v rodině vznikly kvůli té nové budoucí manželce, třeba si dala podmínku, že na ni převede svůj majetek. Nebyl by to první případ. Nikdo nevíme, co v tom bylo - jen rodina.