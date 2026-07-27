Významný chemik Jungwirth spáchal sebevraždu: Vědec chystal svatbu s exmoderátorkou ČT
U nás i v zahraničí oceňovaný vědec Pavel Jungwirth (†60) ve čtvrtek náhle zemřel. Čelil těžkostem v soukromí a sám si sáhl na život. Ještě nedávno chystal svatbu s bývalou moderátorkou ČT Veronikou Sedláčkovou (53).
Na držitele ceny Neuron kolegové i přátelé vzpomínají jako na nejtalentovanějšího chemika své generace. Mezi jeho úspěchy patřilo i historicky první vyrobení tzv. kovové vody, kapaliny s vlastnostmi kovu.
K okolnostem vědcovy smrti se vyjádřili reportéři týdeníku Respekt, kteří s ním spolupracovali. „Pavel Jungwirth si vzal zcela nečekaně uprostřed osobních problémů minulý čtvrtek život,“ uvedli v nekrologu. Podle informací deníku Blesk z okruhu jeho kamarádů plánoval Pavel Jungwirth na letošního 5. září svatbu se svou přítelkyní Veronikou Sedláčkovou, bývalou moderátorkou České televize.
Ta do května tohoto roku pracovala jako mluvčí Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, kde Jungwirth působil. Obřad ale nakonec zrušil a přátelům rozeslal zprávu, že »musí nejprve vyřešit vztahy se svými dětmi« s tím, že jim snad brzy oznámí nový termín. Z manželství s Ivou Jungwirthovou měl Pavel Jungwirth čtyři dnes již dospělé potomky, Tomáše, Matěje, Sáru a Rút. Byl také několikanásobným dědečkem.
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ubožák