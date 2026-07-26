Zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth (†60): Náhlé úmrtí uznávaného českého vědce!

Zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth.
Zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth.
Zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth (vpravo). Na snímku s Janem Konvalinkou
Zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth.
Zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth.
Aktualizováno -
26. července 2026
16:37
Autor: ČTK, Zpravodajové Blesku - 
26. července 2026
14:48

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek český fyzikální chemik Pavel Jungwirth. Dnes o tom informoval Český Rozhlas Plus. Na Jungwirtha coby špičkového vědce a inspirátora vzpomínají jeho kolegové a kamarádi. Třeba biochemik Jan Konvalinka.

Pavel Jungwirth se ve své práci věnoval především molekulové simulaci iontů na vodních rozhraních. Loni obdržel hlavní cenu Nadace Neuron za celoživotní přínos vědě.

Jungwirth působil v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR (ÚOCHB).

Se svým týmem se věnoval přechodu látek z nekovového do kovového stavu. Tato práce vycházela z předpokladu, že mezi kovy nepatří jen materiály s pevným skupenstvím, ale také některé kapaliny.

Jungwirth dlouhodobě pracoval také v univerzitních týmech ve Spojených státech, Izraeli a Švýcarsku. V letech 2020 až 2022 byl předsedou Učené společnosti.

Konvalinka: Kolega, inspirátor, otec, dědeček

„S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o náhlém úmrtí profesora Pavla Jungwirtha, významného českého vědce a fyzikálního chemika. Pavel Jungwirth vystudoval Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy a patřil k respektovaným osobnostem české i mezinárodní vědy. Ve své práci se věnoval mimo jiné molekulovým simulacím iontů na vodních rozhraních a modelování interakcí iontů s biomolekulami v roztocích. Univerzita Karlova vyjadřuje upřímnou soustrast rodině, blízkým, kolegyním, kolegům, studentkám a studentům,“ uvedla na facebooku Univerzita Karlova.

„Velká ztráta pro českou vědu. R.I.P,“ poznamenal na facebook senátor, původní profesí chemik a někdejší dlouholetý předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš.

„Zemřel Pavel Jungwirth, vedoucí vědecký pracovník UOCHB, předseda Rady pracoviště našeho ústavu, náš kamarád a skvělý kolega. Česká věda s ním ztrácí nejtalentovanějšího chemika své generace, výjimečného vědce, učitele a inspirátora, jeho rodina ztrácí skvělého otce a dědečka a my všichni nenahraditelného přítele a kolegu. Nemůžu se z toho vzpamatovat,“ uvedl Jan Konvalinka, český biochemik a ředitel Ústavu organické biochemie Akademie věd.

Linková: Obrovská opora

„Stále nemůžu uvěřit, že zemřel Pavel Jungwirth. Před mnoha lety byl Pavel obrovskou oporou během mého etnografického výzkumu proměn české vědy. V jednom z našich rozhovorů mi řekl: ′Dvě věci fakt neexistujou. Jakýkoli rasový narážky a jakýkoli sexistický narážky. O všem ostatním se dá diskutovat.′ Takhle jsem Pavla znala. Spojoval pro mě nakažlivé nadšení pro vědu a život s hlubokou lidskou slušností,“ uvedla socioložka Marcela Linková, vedoucí výzkumného oddělení Národní kontaktní centrum - gender a věda Sociologického ústavu AV ČR.

„V loňském roce jsme se potkali, když se Pamětní grant Martiny Roeselové, u jehož vzniku stál, otevřel i sociálním a humanitním vědám. Těšila jsem se na letošní ročník. Teď je tohle těšení prostoupené čirým smutkem,“ dodala Linková.

Zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth (vpravo). Na snímku s Janem Konvalinkou Zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth (vpravo). Na snímku s Janem Konvalinkou | Profimedia.cz

Broža: Špičkový vědec a skvělý parťák

„Odešel Pavel Jungwirth. Špičkový vědec, skvělý člověk, parťák, kamarád. Měl potřebu vyjadřovat se k aktuálnímu dění doma i ve světě. To nás svedlo dohromady před osmi lety, kdy jsme se rozhodli společně ovlivňovat veřejný diskurs o klimatické změně. Když mě jednou požádali studenti z Fridays4Future o krátký vstup na demonstraci, projevil Pavel zájem vystoupit taky. Vzhledem k nedostatku času pro vystupující jsme se o vstup podělili. Argumentoval, že nikdo, ani věda, nemůže diskriminovat na základě věku a připomněl odvahu a kredibilitu Grety Thunberg. Se stejným odhodláním jako o klimatu se veřejně vyjadřoval o Ukrajině a dalších klíčových tématech,“ vzpomíná na Jungwirtha Michal Broža, vedoucí kanceláře OSN v Praze. 

„Jeho vášeň pro tenis byla nakažlivá. Dík, žes mi v každým gemu dával náskok 30:0, abysme si aspoň trochu zasoupeřili. I tak to vždycky dopadlo stejně. Na tvých nedávných šedesátinách bylo tvoje víno z Hlubočep to nejlepší, co jsme tam pili. A ty tvoje potištěný trička a mikiny… taky nejlepší. RIP, Pavle. Myslím na tvoji rodinu a nejbližší. Dík za všechno, co bylo, a škoda všeho, co ještě mohlo být. Smutním, ale usmívám se, protože s tebou to vždycky bylo o úsměvech, energii, inspiraci, kreativitě. Přesně to, co svět potřebuje nejvíc. Ten tvůj velký díl pozitivní energie tady zůstává,“ dodal Broža.

„′Seš rozmazaná, mami,′ řekla mi dcera. Zprávu o smrti vědce a kamaráda Pavla Jungwirtha mi chvíli předtím zavolal můj muž. Zpoza Atlantiku. Ta zpráva totiž během pátku a víkendu nejspíš obletěla celý svět. Protože všude po světě má… tedy měl fyzikální chemik Pavel Jungwirth známé, kamarády a kolegy. Byl to nejen jeden z nejlepších a nejvýraznějších českých vědců s mezinárodním renomé, s publikací v Science a nejlepšími granty „v kapse“, ale zároveň jeden z nejsrdečnějších lidí, které znám,“ uvedla taktéž na facebooku Lenka Vrtišková Nejezchlebová, novinářka a popularizátorka vědy.

„Myslím na všechny Pavlovy blízké a milované. Myslím na jeho rodinu, myslím na jeho partnerku. Musí se cítit strašně opuštěni. Tak jako všechny jeho vědecké „děti“, které za desítky let vedl, motivoval, inspiroval. A jeho kolegyně a kolegové, se kterými měl rozjeté projekty. Nám všem bude chybět jeho nakažlivý úsměv, neposlušné kudrnaté mikádo, jeho barevné vestičky, batikovaná a vtipná trička, jeho vášeň pro poznání a poznávání nepoznaného, vášeň pro vyvracení bludů a pavědy, pro přicházení věcem na kloub, zápal, s jakým se dovedl vrhnout třeba do vylepšování společenského nebo vědeckého prostředí… Jo, budou nám chybět i ta jeho nekonečná tenisová vyznání…,“ napsala Vrtišková Nejezchlebová a dodává: „Uměl posouvat věci dopředu. Uměl ukázat, že věda je krásná. A že život je krásný. Věda je krásná dál. Život taky. Ale pro každého, komu cestu zkřížil Pavel, teď o něco méně.“

Zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth. Zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth. | Profimedia.cz

 

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Zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth.
Zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth.
Zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth (vpravo). Na snímku s Janem Konvalinkou
Zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth.
Zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth.

Témata:
vědecchemikzemřelUSAŠvýcarskoIzraelAkademie věd České republikyÚstav organické chemie a biochemie Akademie věd České republikyPavel JungwirthNadační fond Neuron na podporu vědy
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cesky obcan ( 26. července 2026 15:41 )

Zemřel, nebo byl odstraněn???

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