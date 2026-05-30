Poetický pohled mouchy. Češka Kaprálová dostala cenu EU za literaturu
Cenu Evropské unie za literaturu letos dostala česká spisovatelka Dora Kaprálová za román Mariborská hypnóza, který vydalo nakladatelství Větrné mlýny. Sedmičlenná porota složená z literárních odborníků Kaprálovou vybrala ze 14 nominovaných kandidátů. Letošní laureátka byla vyhlášena v pátek na Mezinárodním knižním veletrhu ve Varšavě. Vyplývá to z tiskového prohlášení evropského programu Kreativní Evropa.
Vedle hlavní ceny porota udělila také dvě zvláštní uznaní, a to francouzské autorce Hélene Frédérickové za román Lézardes (Trhliny) a černohorskému spisovateli Vladimiru Vujovičovi za knihu Slobodni udarci (Volné kopy).
Kaprálová v knize Mariborská hypnóza neobvyklou optikou, v níž využila i pohled mouchy, zachytila svůj tvůrčí pobyt ve slovinském městě, spojeném se spisovatelem a entomologem Drago Jančarem. Román je poetickým a hravým příběhem o iluzi, představivosti a hledání naděje v nejistém světě, uvedlo prohlášení.
Minulý měsíc rodačka z Brna, která žije v Berlíně, za dílo získala ocenění Kniha roku 2025, hlavní cenu české soutěže Magnesia Litera.
Cílem Ceny Evropské unie za literaturu je zviditelnit talentované autory na mezinárodní scéně a zajistit vydání jejich děl v zahraničí, aby se dostala k širšímu publiku. Ocenění je spojeno s finanční odměnou ve výši 10.000 eur (necelých 243.000 Kč). České autory do soutěže nominuje České literární centrum.
Cena se uděluje od roku 2009 a každoročně ji získávají autoři ze skupiny vybraných zemí. Do letošního ročníku soutěže se vedle Česka, Francie a Černé Hory zapojily Arménie, Chorvatsko, Estonsko, Finsko, Kosovo, Kypr, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Moldavsko, Severní Makedonie a Švédsko.
Z Čechů v minulosti byli jejími laureáty Tomáš Zmeškal za román Milostný dopis klínovým písmem (2011), Jan Němec za román Dějiny světla (2014), Bianca Bellová za knihu Jezero (2017) a Lucie Faulerová za román Smrtholka (2020).
