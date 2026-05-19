Poplach kvůli ebole: Vysoce riziková osoba je na cestě do Česka

Poplach kvůli ebole: Vysoce riziková osoba je na cestě do Česka.
Poplach kvůli ebole: Vysoce riziková osoba je na cestě do Česka.
Ebola propukla v Ugandě a Kongu. WHO varuje okolní státy s cílem uvézt je do pohotovostního režimu.
Ebola propukla v Ugandě a Kongu. WHO varuje okolní státy s cílem uvézt je do pohotovostního režimu.
Ebola propukla v Ugandě a Kongu. WHO varuje okolní státy s cílem uvézt je do pohotovostního režimu.
Aktualizováno -
19. května 2026
23:00
Autor: ČTK - 
19. května 2026
21:45

Jedna z osob s vysokým rizikem nákazy ebolou je na cestě do Česka. Ministerstvo zdravotnictví se na příjezd pacienta americké národnosti připravuje. Bude převezen na Bulovku. Podle úřadu Američan nepředstavuje pro českou veřejnost riziko, postupy pro podobné situace jsou jasně nastavené.

„Pacient bude převezen do Fakultní nemocnice Bulovka ve speciálním izolačním transportním boxu za jasně daných bezpečnostních a protiepidemických opatření,“ uvedla mluvčí ministerstva.

O tom, že jeden člověk s vysokým rizikem nákazy ebolou je na cestě do Česka, informoval v úterý večer zástupce amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).

Satish Pillai, který má v CDC na starosti kroky proti šíření eboly, podle Reuters novinářům sdělil, že šest rizikových kontaktů se připravuje na cestu do Evropy. CDC následně informovala o převozu jedné takové osoby do Česka.

Německé ministerstvo zdravotnictví v úterý odpoledne informovalo, že berlínská klinika Charité převezme péči o nakaženého Američana, který bude umístěn na speciálním izolačním oddělení. To je vybaveno samostatnou vzduchotechnikou i vlastní čističkou odpadních vod. Toto vysoce specializované oddělení pro mimořádně nakažlivé choroby uvádí, že je schopné zvládat i situace s nejasnou biologickou, chemickou či radiologickou kontaminací.

Video  Z táborské nemocnice byl do Prahy převezen pacient s podezřením na ebolu. Při transportu asistovaly všechny složky IZS.  - HZS JHK
Video se připravuje ...

Témata:
ČeskoNěmeckoUSAebolaCenters for Disease Control and PreventionKongo
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Uživatel_6289533 ( 19. května 2026 22:26 )

Děkujeme ti Evropská Unie , že tak super zvládáš rizikové situace v Evropě...!!! Aneb čeho se ještě dočkáme???

Zobrazit celou diskusi

Články odjinud

Zvrat u Skopala po operaci: Zedníček musel za ním na chalupu, nemá mobil
Zvrat u Skopala po operaci: Zedníček musel za ním na chalupu, nemá mobil
Aha!
Méně barev, více stylu. Triky, se kterými bude váš šatník vypadat o level luxusněji
Méně barev, více stylu. Triky, se kterými bude váš šatník vypadat o level luxusněji
Dáma
Chlácholíte se, že dítě z té oplácanosti vyroste? Tukové buňky už mu zůstanou, varuje lékařka
Chlácholíte se, že dítě z té oplácanosti vyroste? Tukové buňky už mu zůstanou, varuje lékařka
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Moje zdraví
Británie uvolňuje sankce. Povolí část dovozu paliv z ruské ropy
Británie uvolňuje sankce. Povolí část dovozu paliv z ruské ropy
e15
City zakopli a Arsenal slaví titul v Premier League po 22 letech! Tottenham odvrací sestup
City zakopli a Arsenal slaví titul v Premier League po 22 letech! Tottenham odvrací sestup
iSport
Smejkal: Hantavirus zabije každého třetího. Nakažených i mrtvých může být víc, pandemie ale nebude
Smejkal: Hantavirus zabije každého třetího. Nakažených i mrtvých může být víc, pandemie ale nebude
Reflex
Jubilejní Czech Nature Photo ovládl snímek Evolution. U čtenářů LaZ bodovalo Magické ráno
Jubilejní Czech Nature Photo ovládl snímek Evolution. U čtenářů LaZ bodovalo Magické ráno
Lidé a země