Poplach kvůli ebole: Vysoce riziková osoba je na cestě do Česka
Jedna z osob s vysokým rizikem nákazy ebolou je na cestě do Česka. Ministerstvo zdravotnictví se na příjezd pacienta americké národnosti připravuje. Bude převezen na Bulovku. Podle úřadu Američan nepředstavuje pro českou veřejnost riziko, postupy pro podobné situace jsou jasně nastavené.
„Pacient bude převezen do Fakultní nemocnice Bulovka ve speciálním izolačním transportním boxu za jasně daných bezpečnostních a protiepidemických opatření,“ uvedla mluvčí ministerstva.
O tom, že jeden člověk s vysokým rizikem nákazy ebolou je na cestě do Česka, informoval v úterý večer zástupce amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).
Satish Pillai, který má v CDC na starosti kroky proti šíření eboly, podle Reuters novinářům sdělil, že šest rizikových kontaktů se připravuje na cestu do Evropy. CDC následně informovala o převozu jedné takové osoby do Česka.
Německé ministerstvo zdravotnictví v úterý odpoledne informovalo, že berlínská klinika Charité převezme péči o nakaženého Američana, který bude umístěn na speciálním izolačním oddělení. To je vybaveno samostatnou vzduchotechnikou i vlastní čističkou odpadních vod. Toto vysoce specializované oddělení pro mimořádně nakažlivé choroby uvádí, že je schopné zvládat i situace s nejasnou biologickou, chemickou či radiologickou kontaminací.
Děkujeme ti Evropská Unie , že tak super zvládáš rizikové situace v Evropě...!!! Aneb čeho se ještě dočkáme???