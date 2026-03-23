Zemřela Božena Jirků (†78): Šéfovala Nadaci Charty 77 a působila v Československé televizi

23. března 2026
11:29

Zemřela bývalá ředitelka Nadace Charty 77 a zakladatelka Konta Bariéry Božena Jirků. Bylo jí 78 let. Podle informací Blesku utrpěla krvácení do mozku. Jirků v minulosti pracovala v Československé televizi, v roce 2023 dostala od prezidenta Petra Pavla státní vyznamenání. Smrt Boženy Jirků potvrdilo Konto Bariéry. 

„S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás 22. března 2026 náhle opustila mimořádná osobnost české filantropie, dlouholetá ředitelka Nadace Charty 77 | Konto Bariéry a současná předsedkyně správní rady, Božena Jirků,“ informovalo na facebooku Konto Bariéry. 

Nadace uvedla, že pod jejím vedením se konto stalo jedním z nejvýznamnějších charitativních projektů v České republice, který pomohl tisícům lidí se zdravotním postižením a rozdělil více než jednu miliardu korun. „Božena Jirků byla právem označována za ‚první dámu české filantropie'. Po celou svou profesní dráhu dokázala jedinečně spojovat odbornost s empatií a systematickou pomoc s hlubokým porozuměním lidským příběhům. Jak sama říkávala: ‚Pomoc nesmí nikdy postrádat srdce.' Její hodnoty, práce a lidský přístup zůstanou trvalou součástí poslání nadace,“ uvedlo Konto Bariéry. 

Z televize do charity

Božena Jirků vystudovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Svou kariéru začínala jako televizní hlasatelka v Československé televizi. Postupně účinkovala v několika pořadech, například v pořadu Nad dopisy diváků. Ten byl normalizačním pokusem o kontaktní pořad. „Chcete-li nám někdy psát, tři jedničky padesát,“ zněla legendární hláška.

Také působila v pořadu Vysílá studio Jezerka. Právě v něm se seznámila s Františkem Janouchem, jenž založil Nadaci Charty 77. Když Božena Jirků v roce 1991 odešla z Československé televize, začala s ním v rámci nadace spolupracovat.

Nakonec se Božena Jirků stala ředitelkou Nadace Charty 77, post vykonávala mezi roky 2002 a 2023. Během této doby si připsala mnoho úspěchů, například na počátku 90. let 20. století stála za organizací celonárodní finanční sbírky Konto Míša na pořízení Leksellova gama nože pro operace mozku. Tato sbírka přispěla k formování neziskového sektoru v Česku. Na Konto Míša postupně navázala sbírka Konto Bariéry, která pomáhá handicapovaným.

„Musím říct, že tehdy se charita dělala docela snadno. Večer jsem se dívala na televizi, tam už začínaly úspěšné firmy, ale v té době ještě státní podniky inzerovaly formou reklamy s panem Vajíčkem. Psala jsem si firmy, které inzerovaly, ráno jsem hodila sekretářce seznam a rozesílali jsme dopisy. Jedno bylo úžasné. Pod těmi dopisy byl podepsán František Janouch a Olga Havlová. A to mělo váhu,“ vzpomínala na své začátky v charitě Božena Jirků. 

V roce 2023 převzala od prezidenta Petra Pavla za svou charitativní činnost Medaili Za zásluhy 1. stupně.

Božena Jirků se vyskytovala i v okolí politiků, v roce 2014 se účastnila například 90. narozenin někdejšího komunistického předsedy vlády Lubomíra Štrougala. Tehdy to vysvětlovala tak, že jen přišla jako doprovod manžela Zdeňka Jirků, který sepsal jeho paměti.

Uživatel_6297159 ( 23. března 2026 11:49 )

Tady se nepíše o komunistech ale o úmrtí. Byla to velmi známá a příjemná redaktorka.

Renata Zmekova ( 23. března 2026 11:42 )

Hlavně, že byla zaměstnaná jako redaktorka Československé tv.To jí komunisti nevadili???

Lubomír Šaravec ( 23. března 2026 11:34 )

Neznám

Články odjinud

Přetřes u Brodské! Šokující konec v Ulici
Přetřes u Brodské! Šokující konec v Ulici
Aha!
Trápí vás alespoň dva z těchto příznaků? Možná už jste v menopauze a ani o tom nevíte
Trápí vás alespoň dva z těchto příznaků? Možná už jste v menopauze a ani o tom nevíte
Dáma.cz
Zánět spojivek u dětí se nevyplatí podceňovat. Jak ho poznáte a kdy vyrazit k lékaři
Zánět spojivek u dětí se nevyplatí podceňovat. Jak ho poznáte a kdy vyrazit k lékaři
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Co vám ničí nehty? Tipy, jak je udržet zdravé a pevné
Co vám ničí nehty? Tipy, jak je udržet zdravé a pevné
Moje zdraví
Zlato dál oslabuje, nedaří se mu zotavit po dlouho nevídaném pádu
Zlato dál oslabuje, nedaří se mu zotavit po dlouho nevídaném pádu
e15
Možná jednička Kovář o risku, Kinském i reprezentaci: Dám příklad z hokeje
Možná jednička Kovář o risku, Kinském i reprezentaci: Dám příklad z hokeje
iSport
Úspěch Letné a čtyři roky protivládních protestů. Dnes jsou podle Macinky ohrožením demokracie
Úspěch Letné a čtyři roky protivládních protestů. Dnes jsou podle Macinky ohrožením demokracie
Reflex
Via Alpina po svých: 505 kilometrů sněhu, ticha a svobody napříč švýcarskými Alpami
Via Alpina po svých: 505 kilometrů sněhu, ticha a svobody napříč švýcarskými Alpami
Lidé a země