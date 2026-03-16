Česko-dánský triumf v Hollywoodu: Oscar pro dokument Pan Nikdo proti Putinovi
Boj s kremelskou propagandou triumfuje v Hollywoodu: Snímek Pan Nikdo proti Putinovi, který koprodukovali i Češi, získal oscara za nejlepší dokumentární film.
"Jménem naší budoucností, jménem našich dětí, zastavte všechny války," vyzval na pódiu sálu Dolby Theatre v Los Angeles jeden z režisérů Talankin, který mluvil rusky. Jeho předřečníci uvedli, že dokumentární filmy často poukazují na útlak ve společnost, kde političtí vůdci potírají svobodu projevu, a na společenské problémy.
V prohlášení producent Radovan Síbrt ze společnosti PINK uvedl, že má pocit zadostiučinění. "Paša (Pavel Talankin) riskoval vše, co miloval, včetně svého života. A teď tady stojí a má sošku Oscara," uvedl Síbrt.
Pan Nikdo proti Putinovi (anglicky Mr. Nobody Against Putin) ruského režiséra Pavla Talankina a amerického dokumentaristy působícího v Kodani Davida Borensteina vznikl ve spolupráci dánské produkční společnosti Made in Copenhagen, české společnosti PINK a také německo-francouzské televize Arte a britské BBC. V Česku probíhala postprodukce ve studiu UPP, které jinak dělá efekty pro velké americké produkce - podílelo se třeba i na oscarově oceněných efektech sci-fi Blade Runner 2049 či několika seriálech, jež za efekty dostaly Emmy. Film je v ruštině a angličtině.
Propaganda na škole
Talankin, který v Rusku pracoval jako učitel, dokumentuje propagandu na škole v jednom městě za Uralem zejména v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu.
„Paša žije v malém ruském městě a je oblíbeným učitelem na místní základní škole. Se začátkem invaze na Ukrajinu se náplň jeho práce zcela promění. Je nucen organizovat aktivity v souladu s novými válečnými osnovami a dokumentovat je na kameru,“ říká anotace filmu. Požadavky na vyučující se stupňují, Pašovi bývalí žáci odjíždějí na frontu a atmosféra ve městě houstne. Frustrovaný „Paša se rozhodne bojovat tak, jak nejlépe umí. Začne natáčet nejen státem nařízené aktivity, ale i každodenní život ve škole a mimo ní, s cílem ukázat světu dopad války a autoritářského režimu na místní komunitu.“
Borenstein o Pavlovi (Pašovi) Talankinovi řekl, že ještě „před dvěma lety byl učitelem a teď tu stojí jako vítěz ceny BAFTA", píše BBC na svých internetových stránkách. Poděkoval mu za statečnost, jakou vyžadovalo propašovat natočený materiál z Ruska. „Je potřeba více Panů Nikdo,“ dodal.
„Dokument Pan Nikdo proti Putinovi odhaluje, co se skutečně v Rusku děje. Jsem hrdý na to, že Česká republika sehrála zásadní roli při jeho vzniku,“ tweetoval pochvalně prezident Petr Pavel. „Obdivuji lidi, jako je hlavní představitel filmu Pasha Talankin, kteří mají odvahu mluvit pravdu i za cenu osobního rizika.“
Film ocenili už dříve britští experti cenou BAFTA, porota amerického festivalu Sundance tamní zvláštní cenou pro světový dokumentární film nebo také Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava, kde získal cenu publika.
