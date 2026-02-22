Pan Nikdo proti Putinovi triumfuje v Británii: Česko-dánský dokument dostal cenu BAFTA

Záběry z filmu Pan Nikdo proti Putinovi
Záběry z filmu Pan Nikdo proti Putinovi
BAFTA pro česko-dánský film: David Borenstein a Pavel Talankin (22. 2. 2026).
BAFTA pro česko-dánský film Pan Nikdo proti Putinovi (22. 2. 2026).
Z filmu Pan Nikdo proti Putinovi
Aktualizováno -
22. února 2026
20:11
Autor: ČTK - 
22. února 2026
19:45

Snímek Pan Nikdo proti Putinovi, který vznikl v české koprodukci, dnes získal cenu BAFTA za nejlepší dokumentární film. Britská filmová akademie o tom informuje na svých internetových stránkách. Film byl nominován i na Oscara.

Pan Nikdo proti Putinovi ruského režiséra Pavla Talankina a amerického dokumentaristy působícího v Kodani Davida Borensteina vznikl ve spolupráci dánské produkční společnosti Made in Copenhagen a české společnosti PINK. Dokumentuje propagandu na škole v jednom městě za Uralem zejména v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu.

Borenstein o Talankinovi řekl, že ještě „před dvěma lety byl učitelem a teď tu stojí jako vítěz ceny BAFTA“, píše BBC na svých internetových stránkách. Poděkoval mu za statečnost, jakou vyžadovalo propašovat natočený materiál z Ruska. Podle Borensteina je potřeba více Panů Nikdo.

V sekci dokumentů bylo nominováno celkem pět snímků, kromě Pana Nikdo proti Putinovi to byl třeba film 2000 metrů do Andrijivky, ve kterém jsou záběry z malých kamer, jež měli u sebe ukrajinští vojáci bránící svoji zemi proti Rusku.

Tento víkend zaznamenal úspěch i česko-slovenský film Kdyby se holubi proměnili ve zlato české režisérky Pepy Lubojacki, který v sobotu dostal na mezinárodním filmovém festivalu Berlinale cenu za nejlepší dokument. Snímek v Berlíně získal také vedlejší Caligariho cenu. Mezinárodní úspěch měl z českých dokumentů například i časosběrný snímek René režisérky Heleny Třeštíkové. V roce 2008 dostal Evropskou filmovou cenu, označovanou za evropského Oscara.

Záběry z filmu Pan Nikdo proti Putinovi
Záběry z filmu Pan Nikdo proti Putinovi
BAFTA pro česko-dánský film: David Borenstein a Pavel Talankin (22. 2. 2026).
BAFTA pro česko-dánský film Pan Nikdo proti Putinovi (22. 2. 2026).
Z filmu Pan Nikdo proti Putinovi

Témata:
dokumentpropagandaInvaze na UkrajinuwagnerovciRuskoVladimir PutinKodaňBritská akademie filmového a televizního uměníUralOScarruská invaze na UkrajinuSpojené královstvíPink (Serbia)
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi

Články odjinud

Brzobohatá těžko hledá slova: Ondřej sbalil její věci a zdůvodnil to okolí
Brzobohatá těžko hledá slova: Ondřej sbalil její věci a zdůvodnil to okolí
Aha!
Týdenní horoskop od 23. února do 1. března pro všechna znamení
Týdenní horoskop od 23. února do 1. března pro všechna znamení
Dáma.cz
Co je spánková regrese u batolete? Takhle ho naučíte znovu spát
Co je spánková regrese u batolete? Takhle ho naučíte znovu spát
Maminka
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Ženy.cz
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Moje zdraví
Do Krkonoš dorazil stavební boom. Vláda zamítla valorizaci výchovného
Do Krkonoš dorazil stavební boom. Vláda zamítla valorizaci výchovného
e15
Gudas zůstává v Kanadě nepřítelem! Táta reaguje na zlobu: Crosbyho jsem potkal a...
Gudas zůstává v Kanadě nepřítelem! Táta reaguje na zlobu: Crosbyho jsem potkal a...
iSport
Kdy může Česko zbankrotovat? Stalo se to i zemím s menším dluhem, klíčové je jedno číslo
Kdy může Česko zbankrotovat? Stalo se to i zemím s menším dluhem, klíčové je jedno číslo
Reflex
Boza: chutná posila Osmanské říše vám pomůže i zhubnout
Boza: chutná posila Osmanské říše vám pomůže i zhubnout
Lidé a země