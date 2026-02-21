Nejlepší dokument: Česko-slovenský film o závislostech a bezdomovectví získal na Berlinale dvě ceny
Česko-slovenský dokumentární film Kdyby se holubi proměnili ve zlato (režie: Pepa Lubojacki) získal na mezinárodním filmovém festivalu Berlinale Caligariho cenu a pak i ocenění za nejlepší dokument. Lubojacki v dokumentu natočeném na mobilní telefon zkoumá osudy svých dvou bratranců a bratra - proč se ocitli bez domova a potýkají se se závislostí.
Caligariho cena je jednou z vedlejších cen filmové přehlídky, kterou udílí nezávislá tříčlenná porota od roku 1986. Vybírá přitom z filmů v sekci Forum, v níž samo Berlinale žádné ceny neudílí. Pojmenované je ocenění na počest jedné z německých filmových klasik z roku 1920, Kabinetu doktora Caligariho od režiséra Roberta Wieneho. Tříčlenná porota snímek vybrala jako nejlepší v sekci Forum, informovali pořadatelé festivalu.
Od roku 2024 mají nad cenou záštitu streamovací platforma filmfriend a německý Spolkový svaz komunální filmové práce (BkF), který sdružuje komunální, studentská a nekomerční kina. Cena je dotovaná částkou 4000 eur (97.000 Kč), polovinu z nich dostane autor vítězného snímku, polovina zamíří na podporu distribuce. Český nebo slovenský film Caligariho cenu ještě nezískal, kinematografie středovýchodní Evropy uspěla naposledy v roce 1994, kdy ocenění získal snímek nedávno zesnulého maďarského režiséra Bély Tarra Satanské tango.
Film Kdyby se holubi proměnili ve zlato se na Berlinale promítal čtyřikrát, premiéru měl v pátek 13. února. Byl jedním ze čtyř snímků s českou stopou, které letos měli návštěvníci Berlinale možnost zhlédnout. V sekci Generation Kplus se představil krátký animovaný film En, ten, týky! slovenské režisérky a animátorky Andrey Szelesové, který vznikl rovněž v česko-slovenské koprodukci.
V koprodukci Česka, Německa, Íránu a Lucemburska vzniklo drama Roya íránské režisérky Mahnáz Mohammadíové, které se promítalo v kategorii Panorama. Ve světové premiéře Berlinale uvedlo v sekci Classics ještě digitálně restaurovanou podobu snímku Panelstory aneb Jak se rodí sídliště režisérky Věry Chytilové z roku 1979.
