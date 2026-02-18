Průměrná mzda v České televizi vyrostla. Už dosahuje skoro 61 tisíc

Česká televize
Česká televize
Areál České televize na Kavčích horách
Areál České televize na Kavčích horách
Areál České televize na Kavčích horách
Autor: ČTK - 
18. února 2026
19:50

Průměrná mzda v České televizi se v minulém roce zvýšila o 5,1 procenta na 60 745 korun měsíčně. Vyplývá to z informace, kterou dnes vzala na vědomí Rada ČT na svém zasedání. Z výše průměrné mzdy se vypočítává výše odměn členů Rady ČT a Dozorčí komise rady.

Zákon o České televizi stanovuje členům rady odměnu ve výši 0,8 násobku průměrné mzdy, což pro letošek odpovídá 48 600 Kč, místopředsedové letos budou dostávat 62 600 Kč, což po zaokrouhlení odpovídá 1,03 násobku mzdy v ČT a předseda bude dostávat 1,27 násobek, tedy 77 200 Kč.

Členové dozorčí komise budou dostávat 38 100 Kč, místopředseda 42 400 Kč měsíčně a předseda 51 100 korun měsíčně. Výši odměn členů dozorčí komise stanovuje Rada ČT.

Rada ČT má ze zákona 18 členů, jejich funkční období je šest let. Dozorčí komise je pětičlenná, její členové jsou voleni na tři roky. Česká televize zaměstnává zhruba 3000 lidí.

Video  „Kotelnice“Michaela Jilková v Hráčích: Politici mě nemají rádi a pohrdají lidmi. A co vzkázala herečce Brožové kvůli alkoholu?  - hrc, GenLive/Blesk, Vera Renovica
Video se připravuje ...

Česká televize
Česká televize
Areál České televize na Kavčích horách
Areál České televize na Kavčích horách
Areál České televize na Kavčích horách

Témata:
Česká televizeRada České televizeradaprůměrná mzdakomise
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi

Články odjinud

Tichá bolest kamarádky Brejchové: Zákaz styku s Filipovskou trval 13 let
Tichá bolest kamarádky Brejchové: Zákaz styku s Filipovskou trval 13 let
Aha!
Popeleční středa 2026: Víte, co je popelec, z čeho je a jak se uděluje?
Popeleční středa 2026: Víte, co je popelec, z čeho je a jak se uděluje?
Dáma.cz
První zima s miminkem? Nemusíte být v izolaci, stačí znát těchto pár pravidel
První zima s miminkem? Nemusíte být v izolaci, stačí znát těchto pár pravidel
Maminka
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Ženy.cz
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Moje zdraví
Nesnižujte sazby a držte zadlužování na uzdě, doporučuje Česku Mezinárodní měnový fond
Nesnižujte sazby a držte zadlužování na uzdě, doporučuje Česku Mezinárodní měnový fond
e15
Česko - Kanada 3:4p. Národní tým sahal po senzaci, favorit rozhodl v prodloužení
Česko - Kanada 3:4p. Národní tým sahal po senzaci, favorit rozhodl v prodloužení
iSport
Casting na české Zrádce podle Poprasku: Obsaďte Danu Morávkovou a Mahulenu Bočanovou!
Casting na české Zrádce podle Poprasku: Obsaďte Danu Morávkovou a Mahulenu Bočanovou!
Reflex
Že nemáme v Česku poušť? Moravská Sahara vás přesvědčí o opaku
Že nemáme v Česku poušť? Moravská Sahara vás přesvědčí o opaku
Lidé a země