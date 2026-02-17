Rázný krok ředitele ČT: Nechal prověřit všechny velké smlouvy. A vysvětluje začerňování
Auditorská firma KPMG prověřuje všechny významné obchodní smlouvy České televize. Kontrolu inicioval generální ředitel Hynek Chudárek, který to uvedl v otevřeném dopise poslancům, členům výboru pro mediální záležitosti. Podotkl, že tak chce reagovat na zkreslené nebo zavádějící informace ve veřejném prostoru. Jde například o názor, že hospodaření ČT není nijak kontrolované.
„Hospodaření ČT přitom kontroluje Rada ČT, která má k dispozici Dozorčí komisi Rady ČT. Ta má ze zákona neomezený přístup ke všem účetním dokladům ČT. Účetnictví ČT audituje též renomovaný nezávislý auditor, společnost EY,“ uvedl Chudárek s tím, že ČT rovněž přivítala zákonodárnou iniciativu umožnit její kontrolu Nejvyšším kontrolním úřadem.
Odmítl také výhrady týkající se začerňování určitých pasáží tvůrčích smluv a smluv o výrobě pořadů. Zdůvodnil to tím, že se ČT pohybuje ve vysoce konkurenčním prostředí a musí respektovat obchodní zájmy svých obchodních partnerů, kteří často vyrábí pořady i pro komerční subjekty. A to platí i pro tvůrce nebo herce. Ceny výroby jsou podle Chudárka ČT srovnatelné s konkurencí, a to přesto, že veřejnoprávní vysílání mnohdy klade vyšší nároky na kvalitu.
Za nepravdu označil tvrzení, že veřejná služba ČT není jasně definovaná. Vedle definice v zákoně o ČT a Kodexu ČT odkázal na loni uzavřené Memorandum o způsobu naplňování veřejné služby v období 2026 až 2030, které je závazná a podrobně definuje úkoly a povinnosti televize v oblasti programu, zpravodajství, sportu nebo digitálních služeb.
Tvrzení, že neexistuje metodika měření veřejné služby, rovněž Chudárek odmítl s tím, že ČT touto metodikou disponuje a pracuje s ní. Měření a vyhodnocování provádí agentura MediaTenor. Výsledky má k dispozici Rada ČT, která ji ve formě výročních zpráv poskytuje poslancům, senátorům i veřejnosti.
Diskuse o funkci a potřebě veřejnoprávních médií se objevují v poslední době v souvislosti se záměrem vlády zrušit televizní a rozhlasové poplatky a financovat veřejnoprávní média ze státního rozpočtu.
Už se třepe o korýtko.