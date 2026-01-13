ONLINE: Česko v sevření ledovky! Obří nárůst úrazů, přetížený Motol a řada nehod
Aktualizováno -
13. ledna 2026
•
12:44
Autor:
simao, ČTK, Mii -
12. ledna 2026
•
16:56
Sdílej:
Urgentní příjem Fakultní nemocnice Motol a Homolka je kvůli pacientům s úrazy na ledu maximálně vytížený. Ledovka zkomplikovala dopravu na řadě míst Česka, potíže hlásí i pražské letiště. Přibyl orovněž výjezdů záchranářů. Pražští záchranáři dnes kvůli ledovce ošetřili přes 100 pacientů. Krátce před 11:30 ukončili traumaplán. Dění kolem počasí, mrazu a ledovky sledujte na Blesk.cz online.
Nebezpečná ledovka se od časného rána vytváří zejména ve středních Čechách, na Pardubicku, na velké části Vysočiny i na jižní a střední Moravě, působí tam komplikace na silnicích i na železnici.
ČHMÚ uvedl, že srážky od severozápadu během rána ustanou a další výraznější už nedorazí.
Na řadě míst se ale ledovka udrží až do odpoledních hodin, upozornili meteorologové.
Ledovka dnes ráno ochromila provoz na pražském letišti, to kvůli intenzivnímu namrzajícímu dešti funguje ve velmi omezeném režimu. Omezení příletů bude mít dopad na zpoždění letů během celého dne.
Pražská záchranná služba evidovala dnes do 08:00 v souvislosti s ledovkou téměř 50 úrazů. Nejčastěji to byly pády se zlomeninami a úrazy hlavy či zad.
Ve středních Čechách dnes ráno kvůli ledovce nejezdí velká část příměstských a regionálních autobusových linek, problémy jsou i na železnici, uvedla Pražská integrovaná doprava (PID).
Kvůli silně namrzlým trolejím nejezdí část vlaků na páteřních linkách. Zrušeny byly například ranní spoje z Prahy do Kolína, Benešova, Milovic a Kralup nad Vltavou.
Policie eviduje v Moravskoslezském kraji kvůli ledovce větší množství dopravních nehod. Problémy mají zejména kamiony, obzvláště na Bruntálsku. „Nabádáme řidiče, aby jezdili s velkou opatrností a přizpůsobili jízdu aktuálním klimatickým podmínkám a svým schopnostem,“ uvedla mluvčí Pavla Jiroušová.
„Od půlnoci jsme ošetřili přibližně 100 pacientů, kteří utrpěli zranění v souvislosti s pohybem na ledovce. Zdravotnické operační středisko bylo posíleno na maximální kapacitu 12 pracovníků a provoz jsme navýšili o šest posádek RZP (rychlé zdravotnické pomoci) a jednu posádku FR (first responder - neodkladné první pomoci),“ uvedl mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs na síti X.
13:40
13. 1. 2026
Provozní ředitel Brněnských komunikací Jan Klištinec uvedl, že silničáři byli v ulicích města od 21:40 až do 4:45. Za tu dobu ošetřili solí či solankou i pluhováním 1611 kilometrů silnic. „Veškeré komunikace v naší správě jsou nyní mokré a sjízdné bez komplikací. Nicméně okolo 4:00 se změnil charakter srážek ze sněhových na dešťové. Z tohoto důvodu bude výjezd všech našich posypových vozů pokračovat,“ uvedl Klištinec. Nakonec silničáři v Brně jezdili ulicemi až do 12:20.
13:21
13. 1. 2026
!
Letiště Václava Havla po pěti hodinách omezeného režimu kvůli namrzajícímu dešti obnovilo provoz bez omezení. Po zbytek dne se čekají zpoždění letů.
13:11
13. 1. 2026
Hasiči z Královéhradeckého kraje zasahovali mezi obcemi Světí a Neděliště u nehody linkového autobusu, který sjel do příkopu a zůstal zapadlý ve sněhových závějích. Kvůli nánosům sněhu museli nejprve odházet prostor u dveří, aby se daly otevřít. Podle prvních informací se nehoda obešla bez zranění, na místě pomáhal vyprošťovací automobil.
12:54
13. 1. 2026
Za škody způsobené náledím na chodnících před domy ručí ve většině případech obec. Výjimkou je, pokud zledovatění vznikne v důsledku konkrétní závady na budově, tedy například když kvůli netěsnícím okapům odtéká voda na chodník, kde následně zamrzne. V takovém případě za bezpečnost ručí majitel nemovitosti, a to i když samotný chodník patří obci. V tiskové zprávě to uvedla právní a poradenská společnost V4 Group.
12:47
13. 1. 2026
Pražští záchranáři dnes kvůli ledovce ošetřili přes 100 pacientů. Krátce před 11:30 ukončili traumaplán, který kolem 09:00 aktivovali kvůli přetížení. Podívejte se na snímky v pražského Motola.
„Provoz oddělení je v tuto chvíli maximálně vytížený. Veřejnosti doporučujeme maximální opatrnost při pohybu venku a zvážení, zda je nutné vycházet,“ uvedla Merxbauerová z Motola. Nárůst počtu pacientů je podle ní výrazný. Lékaři ošetřují pohmožděniny, výrony a zlomeniny.
12:36
13. 1. 2026
Od rána je plný urgentní příjem chirurgické kliniky krčské nemocnice. „Ošetřujeme hlavně zlomeniny rukou a nohou, poranění zad. Pády na ledu mohou být vážné, zvlášť pro seniory, rizikové pacienty i malé děti. Pokud nemusíte ven, raději zůstaňte doma,“ uvedli na síti X zástupci Fakultní Thomayerovy nemocnice v pražské Krči.
12:28
13. 1. 2026
V centru Prahy se dnes dopoledne přes nepřízeň počasí pohybovaly stovky lidí, zejména turistů. Opatrně našlapovali na kluzkých chodnících nebo se brodili rozbřehlým sněhem. Na Václavském náměstí a v okolí stanice metra Staroměstská dopoledne chodci často uklouzli, i přes posyp drtí cesty místy pokrýval led. U restaurací a obchodů v centru personál odstraňoval sníh a led, v některých místech byly chodníky označeny páskou kvůli hrozbě pádu ledu ze střech.
12:26
13. 1. 2026
Botanická zahrada v Praze Troji zůstane dnes kvůli ledovce uzavřená. Z bezpečnostních důvodů je také nepřístupná Zlatá ulička na Pražském hradě. Zoo je v provozu, dorazilo několik desítek zahraničních návštěvníků. Vyplývá to z informací na webu botanické zahrady, Pražského hradu a z vyjádření mluvčího zoo Filipa Maška.
12:20
13. 1. 2026
Pohotovosti v Karlovarském kraji ošetřily dnes desítky pacientů s úrazy způsobenými pády na ledovce. Prvního pacienta přijala Karlovarská krajská nemocnice už krátce po půlnoci, řekla mluvčí Markéta Singerová. K několika úrazům, především dolních končetin, dnes vyjížděli také záchranáři, sdělila mluvčí krajské záchranné služby Simona Kratochvílová.
12:17
13. 1. 2026
Policie na Vysočině dnes do poledne řešila 30 dopravních nehod, lehce se při nich zranili čtyři lidé. S úrazy se kvůli ledovce, která byla po celém kraji, nechalo několik lidí ošetřit v nemocnicích. Vyplývá to z vyjádření policie a mluvčích krajských nemocnic.
„Ranní zvýšenou nehodovost zcela jistě ovlivnilo počasí, kdy řidiči nezvládli na namrzlé silnici své vozidlo a havarovali,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková. Kvůli dešti a nízkým teplotám se ledovka od rána tvořila na celé Vysočině. Hlavní tahy byly většinou dobře sjízdné, větší problémy byly na silnicích nižších tříd, místních komunikacích a chodnících. Ledovka může být podle předpovědi meteorologů ve východní části Vysočiny i v noci na středu.
12:12
13. 1. 2026
V Ústeckém kraji nevyjely desítky linkových autobusových spojů z různých důvodů včetně toho, že se řidiči nedostali do práce, řekla mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková. Komplikace byly zejména v jižní části kraje na Podbořansku, Lounsku a Žatecku. Autobusy se nedostaly do některých menších obcí mimo hlavní trasy. „V současné chvíli se situace postupně stabilizuje, odpolední špička už by mohla být odbavena standardně,“ uvedla Fraňková.
12:11
13. 1. 2026
Náměstek pražského primátora Jaromír Beránek (Piráti) potvrdil, že tramvaje v metorpoli jezdily spolehlivě a mohly se objevit problémy s autobusovými spoji v okrajových částech metropole. „Kde však doprava nefungovala úplně spolehlivě, to byly oblasti příměstské železnice, například linky S1, S49 nebo S61. Ani S7 do Berouna nejezdila úplně spolehlivě. Chci se všem cestujícím omluvit za komplikace v dopravě, ale tím, jak se nám v průběhu dne postupně otepluje, tak se nám situace vrací opět do normálu,“ řekl náměstek.
12:09
13. 1. 2026
„Dálnice D35 u Kocourovce vede směrem do Ostravy 1 pruhem z důvodu nehody nákladního vozidla s naším sypačem. Za poškozený kus ihned vyjelo náhradní vozidlo a zimní údržba pokračuje. Prosíme o opatrnost a sledování okolí během řízení, aby nedocházelo k podobným nepříjemnostem,“ informovalo ŘSD Olomoucký kraj.
Dálnice D35 u Kocourovce vede směrem do Ostravy 1 pruhem z důvodu nehody nákladního vozidla s naším sypačem. Za poškozený kus ihned vyjelo náhradní vozidlo a zimní údržba pokračuje. Prosíme o opatrnost a sledování okolí během řízení, aby nedocházelo k podobným nepříjemnostem. pic.twitter.com/HOOxiiTi7v
Urgentní příjem FN Motol a Homolka je kvůli lidem s úrazy na ledu maximálně vytížen. Ve VFN i na Bulovce je pacientů proti normálu asi o polovinu víc.
12:02
13. 1. 2026
Upozornění ČHMÚ před ledovkou pro nadcházející noc platí pro Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Moravskoslezský a Olomoucký kraj a pro severní části Středočeského a Pardubického kraje. Od středečního odpoledne by s ní měli počítat lidé na východě Čech a na Moravě a ve Slezsku. „Zde se bude také místy tvořit slabá ledovka do dvou milimetrů,“ uvedli meteorologové.
11:47
13. 1. 2026
Ledovka, která dnes ráno způsobila problémy na silnicích i železnici napříč republikou, bude v Česku při namrzajícím dešti vznikat i v nadcházejících dnech. Dnes večer a v noci na středu se bude tvořit zejména v severních částech země, od středečního odpoledne do čtvrtečního rána pak v severovýchodní polovině ČR. Měla by být slabá do dvou milimetrů, sdělil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Podle něj nelze vyloučit výskyt ledovky i na ostatním území, je ale málo pravděpodobný.
⚠️ Výstraha ČHMÚ před ledovkou ❗️Dnes večer (úterý 13. 1.) a v noci na středu (14. 1.) bude v severní polovině území pršet. Déšť bude místy namrzat a tvořit se bude slabá ledovka do 2 mm. Na severu Čech se mrznoucí déšť objeví už ve večerních hodinách, ve druhé polovině noci už… pic.twitter.com/o9eit9w83d
V Rakousku ledovka komplikuje také železniční dopravu. Rakouské dráhy (ÖBB) varovaly cestující, aby odložili cesty, které nejsou úplně nezbytné. Na několika místech došlo k přerušení spojů a výpadkům provozu. Přerušeno bylo například i vlakové spojení na vídeňské letiště. Z vídeňského hlavního nádraží do 13:00 nevyjedou žádné vlaky na letiště Schwechat od dopravce ÖBB. To se však netýká příměstských vlaků S-Bahn a vlaků dopravce City Airport Train (CAT).
11:41
13. 1. 2026
Řidiči pozor, komplikace na D3. Ve směru Praha - Č. Budějovice je uzavřena dálnice z důvodu DN dvou kamionů na 125 km. Jde o úsek Ševětín - České Budějovice. Dálnice bude uzavřena minimálně pět hodin. Bude se překládat i náklad kamionů.
11:40
13. 1. 2026
Traumacentrum českobudějovické nemocnice za dopoledne ošetřilo čtyři desítky lidí se zraněním typu zlomeniny zápěstí, podvrknuté kotníky nebo pohmožděniny. Jde o stoprocentní nárůst v porovnání s jinými dny.
11:39
13. 1. 2026
Chodníky ve správě Prahy 6 uklízí dvě firmy. Radnice také najímá brigádníky, kteří udržují chodníky v místech, kam se nedostane strojní technika. Ještě v pondělí nechala radnice podle mluvčího Marka Zemana chodníky v Dejvicích a Bubenči posypat štěrkem. Úklid ledovky zahájily firmy ve 04:00, brigádníci v 06:30. „Máme nasazeno asi 145 lidí v rámci sněhové pohotovosti,“ řekl Zeman. U škol a školek pomáhají s údržbou školníci či jiný technický personál.
11:29
13. 1. 2026
Pokud jde o silnice, ty jsou podle Technické správy komunikací (TSK) v Praze sjízdné. „Od včerejšího (pondělního) odpoledne bylo zahájeno chemické ošetření motoristických komunikací prvního pořadí. Od 22:00 byl vyhlášen likvidační posyp motoristických komunikací druhého a třetího pořadí. V současné době jsou udržované motoristické komunikace na území hlavního města Prahy sjízdné a chemicky ošetřené,“ uvedla vedoucí oddělení marketingu, PR a komunikace městské firmy Naďa Polanová.
11:24
13. 1. 2026
Pohled na led na autech v pražských ulicích.
11:10
13. 1. 2026
Areál pražského letiště upravuje veškerá dostupná technika údržby. Za takové námrazy je k údržbě dráhy a pojezdové plochy používán roztok, který námrazu odstraňuje a na nejbližší čas brání vzniku nové.
„Přes noc vytvořil intenzivní namrzající déšť silnou vrstvu ledu na všech plochách letiště, kterou je velmi náročné odstranit. Na kluzkém povrchu pak snadno může dojít k vychýlení ze zamýšlené trajektorie během přistání, vzletu, pojíždění, či dokonce i během stání. V takových situacích je omezení provozu nutné,“ popsala mluvčí Denisa Hejtmánková rizika ledovky pro letecký provoz.
Na odletu nabírají letadla zpoždění v řádu desítek minut, ale některá si na start musela počkat ještě déle. Například první dnešní letadlo do Bruselu odletělo místo 6:40 v 7:56. Další spoj mířící do belgického hlavního města odletěl místo v 6:50 o víc než dvě hodiny později, a to v 9:04.
10:57
13. 1. 2026
Kvůli nehodě nákladního auta a dvou osobních vozidel je zablokována silnice v Hlubočkách u Olomouce,dopravu tam řídí obecní policie.
Mám dva větší a toho bišonka (manželčin miláček-tedy kromě mě 😃). U nás jdeme bez kabátků....ale blbnou jako malé děcka! Je zvláštní, jak milují sníh....a nejraději skáčou do těch hald, které vzniknou odhrnováním....a pak ani nechtějí domů....a to musím toho jednoho zbavovat těch zmrzlých sněhových kuliček, co se mu chytnou na srst, druhý je krátkosrstý....no a bišonek je obalený celý....jsou to prostě šílenci! 😁 😁