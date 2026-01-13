ONLINE: Česko sevřela ledovka. Zrušené vlaky i autobusy, nehody a zlomeniny!
Mrazy dál svírají Česko! Předpovědi slibují oblevu, před ní ale přišly nové problémy... Výstraha, se kterou meteorologové v pondělí přišli, se vyplnila - silná ledovka se začala objevovat na několika místech v republice. Hrozí úrazy a komplikace v dopravě. Dění kolem počasí, mrazu a ledovky sledujte na Blesk.cz online.
- Nebezpečná ledovka se od časného rána vytváří zejména ve středních Čechách, na Pardubicku, na velké části Vysočiny i na jižní a střední Moravě, působí tam komplikace na silnicích i na železnici.
- ČHMÚ uvedl, že srážky od severozápadu během rána ustanou a další výraznější už nedorazí.
- Na řadě míst se ale ledovka udrží až do odpoledních hodin, upozornili meteorologové.
- Ledovka dnes ráno ochromila provoz na pražském letišti, to kvůli intenzivnímu namrzajícímu dešti funguje ve velmi omezeném režimu. Omezení příletů bude mít dopad na zpoždění letů během celého dne.
- Pražská záchranná služba evidovala dnes do 08:00 v souvislosti s ledovkou téměř 50 úrazů. Nejčastěji to byly pády se zlomeninami a úrazy hlavy či zad.
- Ve středních Čechách dnes ráno kvůli ledovce nejezdí velká část příměstských a regionálních autobusových linek, problémy jsou i na železnici, uvedla Pražská integrovaná doprava (PID).
- Kvůli silně namrzlým trolejím nejezdí část vlaků na páteřních linkách. Zrušeny byly například ranní spoje z Prahy do Kolína, Benešova, Milovic a Kralup nad Vltavou.
- Policie eviduje v Moravskoslezském kraji kvůli ledovce větší množství dopravních nehod. Problémy mají zejména kamiony, obzvláště na Bruntálsku. „Nabádáme řidiče, aby jezdili s velkou opatrností a přizpůsobili jízdu aktuálním klimatickým podmínkám a svým schopnostem,“ uvedla mluvčí Pavla Jiroušová.
Doprava na Pražském okruhu u Radotína je po vyprošťováná nákladního vozidla opět průjezdná. Podle Národního dopravního informačního centra (NDIC) zavírka zhruba od 06:00 do 08:30.
Kvůli ledovce dnes zůstanou uzavřeny všechny hřbitovy, které má ve správě městská organizace Hřbitovy a pohřební služby hlavního města Prahy (HPS). Jedinou výjimkou jsou Olšanské hřbitovy, kam personál umožní vstup účastníkům pietních obřadů. Informovala o tom dnes mluvčí HPS Kateřina Pavlitová.
Pražská záchranná služba evidovala dnes do 08:00 v souvislosti s ledovkou téměř 50 úrazů. Nejčastěji to byly pády se zlomeninami a úrazy hlavy či zad, uvedli záchranáři na síti X. Ledovka pokryla silnice i chodníky od časného rána.
Od půlnoci (do 8:00) evidujeme 48 úrazů v souvislosti s ledovkou. Nejčastěji jde o pády se zlomeninami a úrazy hlavy či zad. Buďte prosím opatrní: choďte pomalu, zvolte obuv s protiskluzovou podrážkou a vyhněte se zledovatělým úsekům, pokud to jde. pic.twitter.com/MCyF2mZ88N— ZZS HMP (@zzshmp) January 13, 2026
Na jižní Moravě hlásí silničáři největší problémy s ledovkou ve Znojmo a v jeho okolí. Namrzající srážky začaly padat už v pondělí vpodvečer, v úterý ráno překvapily na některých místech řidiče kluzké silnice. Mezi půl šestou a šestou se staly nehody kvůli ledovce ve znojemské Loucké a Družstevní ulici.
Dopravní nehody komplikují dnes cestování v Ústeckém kraji. U průmyslové zóny Triangle na Lounsku havaroval na dálnici D7 kamion, zasahuje návěsem do silnice, průjezdný je jeden pruh. Silnice může být kvůli odtahu vozidla na nějakou dobu uzavřená. Zavřená je dálnice D8 ve směru do Německa před hranicemi kvůli nehodě na německé straně. Na Lounsku bourali i další řidiči.
Dopravní uzavírka na D8 potrvá pravděpodobně do 11:00. Kolony vozidel podle informací policie sahají od hranic až k tunelům Panenská a Libouchec. Na Ústecku padá místy mrznoucí déšť a fouká slabý vítr, dálnice a silnice cestáři chemicky ošetřili, doporučují řidičům maximální opatrnost.
Kvůli nesjízdné silnici je uzavřená dálnice D3 na 123. kilometru směrem na České Budějovice. Havarovaly tam dva kamiony.
Pražská záchranná služba evidovala dnes do 08:00 v souvislosti s ledovkou téměř 50 úrazů. Nejčastěji to byly pády se zlomeninami a úrazy hlavy či zad, uvedli záchranáři na síti X. Ledovka pokryla silnice i chodníky od časného rána. „Od půlnoci (do 8:00) evidujeme 48 úrazů v souvislosti s ledovkou. Nejčastěji jde o pády se zlomeninami a úrazy hlavy či zad. Buďte prosím opatrní: choďte pomalu, zvolte obuv s protiskluzovou podrážkou a vyhněte se zledovatělým úsekům, pokud to jde,“ uvedli záchranáři.
„Od 12. ledna 16:00 do 13. ledna 8:00 jsme v souvislosti s výstrahou ČHMÚ na silnou ledovku museli ve Středočeském kraji řešit 17 mimořádných událostí. Vyjeli jsme celkem k 15 dopravním nehodám a 2 technickým pomocem. 6 osob jsme předali do péče ZZS, z toho 1 osobu jsme museli vyprošťovat. Dále jsme vytáhli uvízlý kamion z železničního přejezdu a dodávkový automobil s vlekem, který blokoval komunikaci,“ vzkázali středočeští hasiči.
Sněžení komplikuje i veřejnou dopravu v Ostravě. Podle informací Dopravního podniku Ostrava (DPO) je nyní doprava nepravidelná, tramvajové, autobusové i trolejbusové linky mají zpoždění do deseti minut. „V souvislosti s nepříznivými klimatickými podmínkami je zhoršená sjízdnost komunikací,“ uvedl DPO. Zpoždění má vliv na čerpání bezpečnostních přestávek řidičů, navazování jednotlivých spojů a přípojů a přenáší se na odjezdy linek z nástupních zastávek.
„Aktuálně prší hlavně ve východních oblastech Vysočiny, jižních Čechách a na velké části Moravy, ve Slezsku stále většinou sněží. Dobrá zpráva je, že srážky od severozápadu během rána ustanou a další výraznější nejsou na obzoru. Na řadě míst ale bude ledovka přetrvávat nejen ráno, ale i dopoledne, někde až do odpoledních hodin,“ uvádí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
❗Aktuálně k ledovce (07:00). S rostoucím provozem na řadě míst velké komplikace v dopravě.— Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) January 13, 2026
👉Velký pozor na ledovku ve středních Čechách, na velké části Vysočiny, hlavně na Jihlavsku, na jižní a střední Moravě, Pardubicku. Teploty jsou v těchto oblastech stále pod 0 °C, teploty… pic.twitter.com/zDyFS2eP6P
Kamenice nad Lipou na Pelhřimovsku vyhlásila kalamitní stav, protože je kvůli ledovce mimořádně zhoršená sjízdnost místních komunikací a schůdnost chodníků. Podle starosty Tomáše Tesaře jí to umožní nedržet časové limity plánu zimní údržby.
Ve směru do Německa je před hranicemi uzavřená dálnice D8 kvůli nehodě na německé straně. Tvoří se kolony. Tunely Panenská a Libouchec na Ústecku jsou v tomto směru uzavřené. Informovala o tom na webu policie.
Dopravní uzavírka potrvá pravděpodobně do 11:00. Kolony vozidel podle informací policie sahají od hranic až k tunelům. Na Ústecku padá místy mrznoucí déšť a fouká slabý vítr, dálnice a silnice cestáři chemicky ošetřili, doporučují řidičům maximální opatrnost.
Ledovka dnes ráno ochromila provoz na pražském letišti, to kvůli intenzivnímu namrzajícímu dešti funguje ve velmi omezeném režimu. Omezení příletů bude mít dopad na zpoždění letů během celého dne. ČTK to před 08:00 řekla mluvčí Letiště Praha Denisa Hejtmánková.
„Vzhledem k intenzivnímu namrzajícímu dešti dochází k omezení příletů, aby bylo možné zajistit odmrazování hlavní dráhy, pojezdových komunikací a stání pro letadla,“ uvedla mluvčí.
Policie dnes eviduje v Moravskoslezském kraji větší množství dopravních nehod. Problémy mají zejména kamiony, obzvláště na Bruntálsku na silnicích I/57 a I/11. Silnice jsou po nočním sněžení sjízdné jen s velkou opatrností. Je na nich vrstva čerstvého sněhu, jsou kluzké a dál sněží. ČTK to sdělila policejní mluvčí Pavla Jiroušková.
„Nabádáme řidiče, aby jezdili s velkou opatrností a přizpůsobili jízdu aktuálním klimatickým podmínkám a svým schopnostem,“ uvedla mluvčí. Klouže to i na dálnicích D1, D56 a D48. V Českém Těšíně na Karvinsku na D48 hrozí nebezpečí akvaplaningu, informovalo Ředitelství silnic a dálnic.
Na silnici I/57 pokryté sněhem u obce Vrchy na Novojičínsku stojí větší počet kamionů. „Silnice I/57 v úseku mezi Fulnekem a Lesními Albrechticemi je neprůjezdná pro kamionovou dopravu z důvodu uvízlých kamionů. Je zde prováděn odklon dopravy směrem od Opavy na silnici I/11,“ uvedla Jiroušková.
Na silnicích v Královéhradeckém kraji zůstává po nočním sněžení vrstva sněhu, kterou silničáři posypali solí. K ránu na většině území začal padat déšť se sněhem a mrznoucí déšť. Řidiči si musejí dát pozor na ledovku a být při jízdě velmi opatrní. V Krkonoších leží na silnicích uježděná vrstva sněhu o síle až 15 centimetrů. Teploty se dnes ráno v kraji pohybovaly od minus dvou do minus sedmi stupňů. Uvedli to silničáři a meteorologové.
Silničáři vyjeli v noci a dnes ráno ošetřit vozovky v celém kraji. „Ve vyšších polohách Rychnovska je souvislá vrstva čerstvého sněhu. Na Hradecku a Jičínsku padá mrznoucí déšť. Silnice jsou sjízdné s maximální opatrností,“ uvedli.
Dopravu na silnici I/14 u Podbřezí na Rychnovsku ráno komplikovala nehoda osobního auta, které vyjelo mimo silnici.
Ve středních Čechách dnes ráno kvůli ledovce nejezdí velká část příměstských a regionálních autobusových linek, problémy jsou i na železnici. Kvůli silně namrzlým trolejím nejezdí část vlaků na páteřních linkách. Zrušeny byly například ranní spoje z Prahy do Kolína, Benešova, Milovic a Kralup nad Vltavou. Policie zaznamenala větší množství nehod než obvykle, obešly se však bez vážných následků.
„Problémy s ledovkou evidujeme od brzkých ranních hodin především na tratích v okolí Prahy. Námraza na trakčním vedení komplikuje také výjezd vlaků z odstavného nádraží Praha-Jih. Některé vlaky jsou zcela odřeknuty, jiné jedou pouze v části své trasy,“ uvedly na síti X České dráhy.
Policie zaznamenala větší množství nehod, obešly se však bez vážných následků. Na 29. kilometru dálnice D4 ve směru na Prahu narazilo kolem 6:00 auto do svodidel, dálnice tam byla dál průjezdná ze zvýšenou opatrností. Podobné nehody se staly i na dálnici D1 u Mirošovic nebo na D10 na Mladoboleslavsku. U Čtyřkol na Benešovsku skončilo auto v příkopu. „Jsou to jen ťukance nebo uvíznutí na zledovatělé silnici, žádnou vážnou nehodu nemáme hlášenou,“ řekl ČTK mluvčí středočeské policie Pavel Truxa.
Provoz na silnicích v Olomouckém kraji dnes v noci výrazně zkomplikovalo husté sněžení. Zasněžené silnice jsou ráno sjízdné se zvýšenou opatrností, na některých komunikacích se kvůli uvízlým či pomalu jedoucím nákladním automobilům tvoří kolony. Policisté v kraji v souvislosti se zimním počasím evidují několik dopravních nehod, podle dostupných informací při nich nebyl nikdo zraněn. Autobusy MHD v Olomouci nabraly kvůli zasněženým silnicím zpoždění, problémy mají i linkové autobusy a vlaky.
Dopravní komplikace řidiči hlásí například na zasněžené silnici ze Šternberka směrem na Lipinu, kde v kopci uvízlo několik nákladních automobilů. Sněžení způsobuje problémy i v olomoucké MHD. „Některé spoje autobusových linek číslo 11, 14 a 15 mají zpoždění zhruba pět až 20 minut z důvodu zhoršených jízdních podmínek,“ oznámil Dopravní podnik města Olomouce. Zpoždění mají v kraji také mnohé autobusové linky a vlaky. Některé spoje byly odřeknuty, uvedl krajský koordinátor veřejné dopravy.
Tři vozidla dnes ráno havarovala na zasněžené silnici u Medlova na Olomoucku, nikdo nebyl zraněn. Na silnici mezi Olomoucí a Šternberkem sjelo osobní auto do pole, komunikace je s opatrností průjezdná. Podobné nehody se staly na silnicích u Kostelce na Hané na Prostějovsku a Moravského Berouna na Olomoucku. Dvě osobní auta ráno havarovala ve frekventované Tovární ulici v Olomouci, i tato nehoda se obešla bez zranění.
V Pardubickém kraji hrozí náledí, při mrznoucím dešti ledovka. Silnice jsou s opatrností sjízdné. Na silnicích jsou zbytky sněhu a na těch, co se nesolí či jsou ve vyšších nadmořských výškách, místy vrstva uježděného sněhu, vyplynulo z ranního hlášení silničářů. Ráno bylo v kraji zataženo, sněhové přeháňky, místy padal mrznoucí déšť nebo pršelo. Teploty se pohybovaly od minus osmi do plus jednoho stupně Celsia.
Ledovka hrozí například v okolí Hlinska, Holic či Chrudimi. Vrstva sněhu byla ráno na nesolených silnicích v okolí Vysokého Mýta, na kterých se místy tvořily sněhové jazyky, dále také v Železných horách, v okolí Svitav, Ústí nad Orlicí či Poličky, vyplynulo z informací silničářů.
Ledovka dnes ráno zkomplikovala městskou hromadnou dopravu zatím jen v okrajových částech Prahy, v ostatních částech hlavního města zatím nemají autobusy, trolejbusy ani tramvaje větší problémy. Nejezdí ale většina příměstských autobusů a vlaků spojující Prahu a středočeské obce, vyplývá z informací Českých drah a Pražské integrované dopravy (PID). Namrzlé jsou také ulice a chodníky.
„V Praze je až na některé okrajové úseky provoz zatím bez větších problémů. Na železnici se vyhněte linkám S49 a S61, nejedou. Nejezdí také část vlaků i na páteřních linkách S kvůli namrzlým trolejím. Silně omezena je linka S1,“ uvádí PID na síti X. Problémy měly podle webu PID také autobusové linky 115, 153, 164, 212, 214, 226 nebo 227.
Organizátor MHD v Praze a okolí upozornil na to, že kvůli ledovce nejezdí ve Středočeském kraji včetně okolí Prahy velká část příměstských a regionálních autobusových linek, problémy jsou i na železnici. „Pokud nikam nemusíte, zůstaňte doma,“ upozornila společnost.
V Plzeňském kraji se tvoří ledovka jen na Šumavě, kde jsou silnice ošetřené kamennou drtí. V ostatních částech, tedy ve většině regionu, kde silničáři sypou solí, jsou vozovky mokré a místy je na nich rozbředlý sníh. V noci se oteplilo a teď už je všude nad nulou, řekl ČTK hlavní dispečer Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Daniel Žižka.
Ledovka se podle Žižky může tvořit zejména právě na Šumavě. „Byly tam velké rozdíly teplot. Kolega třeba říkal, že pršelo, a když přejel kilometr, tak začalo sněžit, tedy že přejel z plus tří do minus tří stupňů Celsia,“ uvedl. Další komunikace v Plzeňském kraji jsou převážně holé a mokré, ošetřené chemickým posypem. „Tam je to relativně bez problémů. Místy se vyskytuje slabá vrstva rozbředlého sněhu,“ řekl dispečer.
V Libereckém kraji v noci sněžilo, ráno srážky přecházely v déšť. Silnice jsou zatím s opatrností sjízdné, pro nákladní dopravu jsou uzavřené dvě silnice. Podle dopravního webu policie ráno jedno auto narazilo do svodidel na průtahu Libercem ve směru od Turnova, další nehoda se stala na silnici 2624 u obce Holany, kde se srazila dvě auta. Obě havárie se obešly bez zranění.
Pro nákladní auta je uzavřený osmnáctikilometrový horský úsek silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov na Jablonecku a dál do Polska. Předběžně zůstane uzavřený do dnešních 12:00. Autobusy a osobní vozy tudy projedou, řidiči nákladních aut ale musí do Polska po alternativní trase, která vede po silnici I/35 přes hraniční přechod v Hrádku nad Nisou na Liberecku. Hlavní tah z Tanvaldu na Harrachov se v posledních letech pro nákladní dopravu zavírá při každém silnějším sněžení. K zablokování silnice tam stačí jediný uvízlý kamion.
Uzavřená je pro auta nad šest tun už od konce prosince také silnice třetí třídy z Mníšku přes Oldřichov v Hájích na Raspenavu a Hejnice na Liberecku. Autobusy a osobní auta tudy projedou. Silnice III/2904 přes Oldřichovské sedlo vede chráněnou oblastí, silničáři ji proto nemohou solit, používají jen kamennou drť a písek. Hrozí tak, že kamion na úzké klikaté silnici uvízne a cestu zablokuje. Silnice je pro nákladní dopravu uzavřená od 29. prosince a nejbližších dnech se to určitě nezmění. Objízdná trasa pro nákladní auta vede po silnici I/13 přes Frýdlant.
Silnice v Karlovarském kraji jsou po ošetření většinou mokré nebo se zbytky rozbředlého sněhu. Noční déšť ale mohl na některých místech vytvořit na podchlazeném povrchu ledovku. S oteplením a ustáváním deště by se situace na sinicích měla uklidnit. Silničáři i policisté upozorňují řidiče, aby byli opatrní.
„Od včerejší (pondělní) 18:00 do dnešní 6:00 evidujeme v Karlovarském kraji téměř desítku dopravních nehod. Jedna hromadná dopravní nehoda pěti vozidel u Bochova si (v pondělí večer) vyžádala tři lehká zranění. Ostatní dopravní nehody se obešly bez zranění. Aktuálně je převrácené osobní vozidlo na dálnici D6 u Nového Sedla ve směru na Karlovy Vary. Dále je uzavřena komunikace mezi Habartovem a Horním Částkovem na Sokolovsku, kde sklouzla cisterna do příkopu,“ popsala situaci krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.
V Ústeckém kraji se vytvořila ledovka. Silničáři vyjeli před půlnocí do terénu a celou noc sypali silnice, přesto jsou cesty sjízdné jen s maximální opatrností. ČTK to řekl dispečer krajské správy a údržby silnic Ondřej Husák. Komplikace mohou cestující čekat na železnici na trati z Děčína do Ústí nad Labem nebo kolem Lovosic, informovaly České dráhy.
„Sypalo se celou noc, přesto to někde mrzne. Pokud se někdo přes led dostane k autu, měl by jet velmi opatrně,“ uvedl Husák. Na Chomutovsku leží na cestách zledovatělá vrstva sněhu místy s vyjetými kolejemi, padá mrznoucí déšť a cestování komplikuje mlha. Obdobná situace panuje na Lounsku. V Krušných horách se tvoří náledí.
Na komunikacích nižších tříd na Ústecku leží zbytky rozbředlého sněhu a padá mrznoucí déšť. Sníh je stále na některých chodnících v Ústí nad Labem, v noci se na povrchu vytvořila vrstva ledu. S velkou obezřetností se tak musí pohybovat chodci.
Na Vysočině se tvoří ledovka. Silnice jsou ošetřené a s opatrností sjízdné. Podle dispečinku krajské správy a údržby silnic vyjela jejich technika už v pondělí večer, když se objevily první dešťové přeháňky. Od půlnoci se stalo několik nehod. Havaroval také autobus, který sjel do příkopu. Nikdo se nezranil, uvedla mluvčí policie Dana Čírtková.
„Komunikace namrzají, jsou ošetřené včetně silnic nižších tříd, v průběhu noci byly hlášeny lokální problémy,“ uvedla Čírtková. Od půlnoci se podle ní policie zabývala šesti dopravními nehodami. Ve 4:25 byla oznámená i nehoda autobusu nedaleko Chotěboře. Cestovalo v něm 11 lidí, nikdo se nezranil.
Kvůli ledovce nejezdí ve středních Čechách velká část příměstských a regionálních autobusových linek. Problémy jsou i na železnici, uvedla PID.
střední čechy silnice mokré sjízdné