Dostali jste pod stromeček obálku s penězi či poukaz do obchodu? Ve většině z nich nakoupíte znatelně výhodněji než před Vánocemi. Internetové obchody přišly se slevami až 90 % již na Boží hod, kamenné se přidávají od víkendu. Blesk zjišťoval, co vše zlevnilo.
Velký průvodce povánočním výprodejem: Kde nakoupíte až o 90 % levněji?
1.Supermarkety
Lidl ........................až 76 %
Zlevněno je zboží napřič kategoriemi od oblečení přes nářadí až po potraviny.
Tchibo .................. až 40 %
Káva, oblečení, bytové doplňky i nábytek.
Tesco.....................až 75 %
Nejvyšší slevy se týkají vánočních balicích papírů a dekorací, kosmetických balíčků, ale i potravin či zboží na Silvestra.
Penny....................až 52 %
Zejména vše na silvestrovské oslavy, nealko i alkoholické nápoje, pochutiny a mnoho dalšího.
Kaufland ...............až 72 %
Produkty ze všech kategorií, velká část se týká lihovin, pochutin a další silvestrovské výbavy.Video Nákupní šílenství v LetňanechVideo se připravuje ...
2.Hobby a bydlení
4camping.cz ....i přes 80 %
Sportovní vybavení na zimní sporty i kempování.
Bauhaus.cz ...desítky procent
Nabídka v jednotlivých prodejnách se liší.
IKEA ..................přes 50 %
Výprodej trvá až do 9. ledna.
JYSK .....................až 65 %
Matrace, přikrývky, polštáře a povlečení, ale také vybraný nábytek.
4home.cz ............ až 80 %
Na celý sortiment od dětského zboží přes domácí spotřebiče a nábytek.
Nobilis Tilia .......... až 10 %
Éterické oleje, osvěžovače, ale i přírodní kosmetika.
XXXLutz .............. až 50 %
Do 6. ledna je zlevněn vánoční sortiment, další slevy zveřejní v následujících dnech.
Kvalitex.cz............až 25 %
Do 29. 12. nakoupíte polštáře, peřiny a ložní prádlo až o čtvrtinu levněji.
3.Móda a obuv
Lindex .................. až 70 %
Zimní oděvy typu svetrů a bund, ale i oblečení na jarní sezonu.
H&M ..................... až 64 %
Oblečení do výprodeje uvolňuje postupně, řada zboží je zlevněna o 50 %, některé i více.
C&A ...................... až 50 %
Pořídit lze módní kousky pro ženy, děti i muže.
Reserved ............. až 50 %
Oblečení ve všech kategoriích.
Cellbess.cz .......... až 50 %
Na většinu sortimentu. Až do 1. ledna oděvy pro slavnostní události se slevou 40 %.
Bonprix.cz ........... až 50 %
Výprodej módy a bot pro děti, ženy i muže.
F&F ....................... až 70 %
Slevy platí až do vyprodání na vybrané módní kousky v prodejnách Tesco se sortimentem F&F.
Dedoles.cz .......... až 70 %
Ponožky, spodní prádlo i pantofle pro děti, muže i ženy.
Trenyrkarna.cz ... až 90 %
Spodní prádlo pro muže, ženy i děti, na nezlevněné zboží platí bonus až 25 %.
Styx-underwear.cz ...až 64 %
Spodní prádlo.
Deichmann ...........až 75 %
Online i na pobočkách, na druhý zakoupený zlevněný pár bot nabízí dodatečnou slevu 30 %.
Baťa ..................... až 50 %
Kromě bot mají zlevněné i kabelky a oděvy.
CCC ...................... až 40 %
Obuv všech kategorií, do 4. ledna navíc běží výprodej tašek, batohů a kufrů.
4.Lékárny
Benu .................... až 30 %
Léčiva, doplňky stravy i kosmetika či drogerie.
Pilulka.cz ............. až 60 %
Slevy se týkají léčiv i drogerie, kosmetiky a elektroniky.
Dr. Max ................. až 50 %
Vánoční balíčky kosmetiky a léčivých doplňků, ale i elektronika a mnoho dalšího.
5.Knihkupectví
Knihy Dobrovský ..až 90 %
Do 11. ledna 50 % sleva na e-knihy a audioknihy, vybrané položky zlevnily o 90 %.
Luxor.................... až 50 %
Kromě vybraných položek běží poloviční sleva na audioknihy a e-knihy.
Kosmas ................ až 20 %
Všechny e-knihy a audioknihy o 20 % levněji, dále jsou zlevněné i vybrané knihy a další produkty.
6.Šperky
Sperky.cz............. až 84 %
Produkty od desítek značek ve všech kategoriích.
Zlaton.cz ............. až 40 %
Nejvyšší slevy se týkají diamantových šperků.
Hodinky.cz ...........až 83 %
Světové i tuzemské značky.
Eppi.cz ................. až 50 %
Všechny druhy šperků skladem, do vyprodání zásob.
7.Sport
Decathlon............ až 50 %
Vše od potřeb pro turistiku až po fitness, bruslení či cyklistiku.
A3 Sport .............. až 50 %
Vybraný sortiment v kamenných prodejnách i na e-shopu.
Altisport.cz ..........až 75 %
Hlavně lyžařské bundy, kabáty, svetry a kalhoty.
Adidas ................. až 40 %
Boty, oblečení i sportovní doplňky.
ALPINE PRO ........ až 50 %
Obuv, zimní oblečení a doplňky.
Sportisimo .......... až 50 %
Produkty všech kategorií.
8.Děti
Bambule .............. až 50 %
Plnohodnotný výprodej proběhne mezi 8. lednem a 8. únorem.
Albi ...........................60 %
Do 11. ledna probíhá výprodej deskových her.
Lego.cz ................ až 50 %
Vybrané stavebnice.
Feedo.cz ...............až 45 %
Veškeré produkty od kočárků po hračky.
9.Elektronika
Incomputer.cz .... až 80 %
Nejvyšší slevy se týkají příslušenství, notebooky a počítače pořídíte až o 40 % levněji.
Alza ...................... až 50 %
Produkty všech kategorií, nejvyšší slevy se týkají výrobků jejich značky.
Datart ...................až 77 %
Produkty všech kategorií.
iStyle.cz ............přes 90 %
Nejvýraznější slevy se týkají doplňků, zlevněny jsou ale i mobily, hodinky či počítače.
10.Petr (10): Ušetřili jsme 3967 Kč
Pod stromečkem našel malý dárek a peníze. Petr Kopecký (10) z Plzně věděl, že když den počká, bude si moct koupit věcí víc. Hned po Štědrém dnu usedl Petr s maminkou Alenou (42) k notebooku a projížděli internetové obchody. „Ježíšek mi pod stromeček nadělil peníze, tak teď si mohu vybrat, co chci. Měl jsem štěstí, zlevnili mi to, co jsem chtěl, stavebnici Lego i auto na vysílačku a ještě nějaké oblečení,“ vylíčil. To už bylo v režii mámy. „Podmínka byla, že si vybere hračky, jaké chce, a k tomu boty, svetr nebo mikinu,“ vysvětlila paní Alena a dodala: „Zimní boty před svátky stály 3299 Kč, teď o 900 méně.“
Dárek původní cena po slevě úspora stavebnice, auto Porsche 3999 Kč 2659 Kč 1340 Kč stavebnice auta na vysílačku 2499 Kč 1102 Kč 1397 Kč mikina 1129 Kč 1129 Kč 230 Kč boty 3299 Kč 2399 Kč 900 Kč tričko 449 Kč 349 Kč 100 Kč
11.Sylvie (26): Dárky až se slevou
Ještě ani neutichly vánoční koledy, a Sylvie Morávková (26) z Krupky už zase utrácí. Peníze, které našla pod stromečkem, proměňuje v dárky. Projela oblíbené e-shopy a nestačila se divit. „Po pár kliknutích jsem zjistila, že to, co jsem si přála před Vánoci, je teď o stovky levnější,“ popisovala.
Místo stresu z přeplněných obchodů před svátky tak nakupuje z pohodlí domova a s pocitem, že vyhrála. „Je to vlastně ideální, dostala jsem peníze a hned je můžu chytře utratit,“ dodala, že se povánoční nákupy staly malým osobním vítězstvím nad drahými svátky.
12.Psycholožka: Zůstaňte těmi, kdo rozhodují
Při nákupu ve slevách nejednejte zbrkle, je vhodné si cenu porovnat v jiných obchodech, e-shopech a případně na srovnávačích na internetu. Lze tak ušetřit nejen stokoruny. Jak nekupovat zbytečnosti, radí pro Blesk Zprávy psycholožka Lenka Čadová.
Na co si dát pozor při povánočních výprodejích?
„Zůstaňte tím, kdo skutečně rozhoduje, za co peníze utratí. Mějte připravený plán, co si chcete koupit, a nechoďte nazdařbůh po obchodech či e-shopech.“
Proč?
„Smyslem akcí je ulovit zákazníka a připoutat jeho pozornost, k čemuž obchodníci využívají různých triků. Často zapomínáme, z jaké ceny se vypočítává sleva a zda je vůbec reálná. Dobré je si uvědomit, že zboží může později ještě zlevnit.“
Jak se vyhnout nákupu zbytečností?
„Zamyslete se nad tím, zda má nákup užitek. Často nám učaruje něco, co ani nevyužijeme.“
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.