ČNB varuje před podvodníky: Zneužívají jméno skupiny EPH Křetínského
Česká národní banka (ČNB) varuje před podvodnou investicí, která zneužívá jméno obchodní platformy EPH Invest. Podvodníci využívají také falešný web zpravodajského serveru iDNES. Slibují přitom příliš velké zisky a žádná rizika. Centrální banka zdůrazňuje, aby lidé žádné peníze neposílali.
Podvodníci na falešném webu lákají k investici také nepravdivou informací o zajištění centrální bankou. „Česká národní banka nikdy nezajišťuje výnos nebo zisky ze soukromé investice ani neprovozuje obchodní platformy,“ podotkl Jaroslav Krejčí z odboru komunikace ČNB.
Pokud se lidé na webu zaregistrují, jsou přesměrováni na neznámou obchodní platformu. „Česká národní banka upozorňuje, že při obchodování přes internet je nezbytné ověřit, kdo je Vaší protistranou, komu webové stránky patří a s kým uzavíráte smlouvu,“ upozornil Krejčí.
Zájemce o investici pak kontaktuje člověk, který se označuje jako manažer nebo analytik, a přesvědčuje je, aby investovali své peníze. „Neposílejte žádné peněžní prostředky a ukončete komunikaci,“ zdůrazňuje ČNB.
Podobných typů podvodu se objevuje více. V létě například pražští kriminalisté informovali o případu, kdy se podvedení lidé k investicím nechali zlákat reklamou na internetu, která zneužívala známé osobnosti. Peníze pak předávali cizímu člověku v polích v Dolních Chabrech. Reklama slibovala rychlý výdělek a lidem po registraci rovněž volal falešný investiční makléř.
Holding EPH patří podnikateli Danielu Křetínskému. Ten vlastní i vydavatelství Czech News Center, které vydává deník Blesk a provozuje server Blesk.cz.
