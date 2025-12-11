ČNB varuje před podvodníky: Zneužívají jméno skupiny EPH Křetínského

Daniel Křetínský na mezinárodní konferenci SH!FTS
Daniel Křetínský na mezinárodní konferenci SH!FTS
Nadace EP Corporate Group Daniela Křetínského bude finančně podporovat hlavně pozůstalé rodiny s dětmi či osamělé seniory.
Daniel Křetínský
Daniel Křetínský.
Autor: ČTK, Mii - 
11. prosince 2025
11:07

Česká národní banka (ČNB) varuje před podvodnou investicí, která zneužívá jméno obchodní platformy EPH Invest. Podvodníci využívají také falešný web zpravodajského serveru iDNES. Slibují přitom příliš velké zisky a žádná rizika. Centrální banka zdůrazňuje, aby lidé žádné peníze neposílali. 

Podvodníci na falešném webu lákají k investici také nepravdivou informací o zajištění centrální bankou. „Česká národní banka nikdy nezajišťuje výnos nebo zisky ze soukromé investice ani neprovozuje obchodní platformy,“ podotkl Jaroslav Krejčí z odboru komunikace ČNB.

Pokud se lidé na webu zaregistrují, jsou přesměrováni na neznámou obchodní platformu. „Česká národní banka upozorňuje, že při obchodování přes internet je nezbytné ověřit, kdo je Vaší protistranou, komu webové stránky patří a s kým uzavíráte smlouvu,“ upozornil Krejčí.

Zájemce o investici pak kontaktuje člověk, který se označuje jako manažer nebo analytik, a přesvědčuje je, aby investovali své peníze. „Neposílejte žádné peněžní prostředky a ukončete komunikaci,“ zdůrazňuje ČNB.

Podobných typů podvodu se objevuje více. V létě například pražští kriminalisté informovali o případu, kdy se podvedení lidé k investicím nechali zlákat reklamou na internetu, která zneužívala známé osobnosti. Peníze pak předávali cizímu člověku v polích v Dolních Chabrech. Reklama slibovala rychlý výdělek a lidem po registraci rovněž volal falešný investiční makléř.

Holding EPH patří podnikateli Danielu Křetínskému. Ten vlastní i vydavatelství Czech News Center, které vydává deník Blesk a provozuje server Blesk.cz. 

Daniel Křetínský na mezinárodní konferenci SH!FTS
Daniel Křetínský na mezinárodní konferenci SH!FTS
Nadace EP Corporate Group Daniela Křetínského bude finančně podporovat hlavně pozůstalé rodiny s dětmi či osamělé seniory.
Daniel Křetínský
Daniel Křetínský.

Témata:
Česká národní bankainvesticeiDNES.czcentrální bankapenízeJaroslav Krejčí ml.
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Články odjinud