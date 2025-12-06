Zemřel psycholog Nakonečný (†93), autor Psychologie osobnosti. „Odešel v klidu ve svém domě v péči syna“
Ve věku 93 let zemřel ve čtvrtek psycholog Milan Nakonečný. Oznámil to jeho přítel a zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. Nakonečný byl autorem desítek knih z oblasti psychologie včetně monografie Psychologie osobnosti. Působil také jako pedagog na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
„Odešel v klidu ve svém domě v Táboře, v péči svého syna Milana,“ uvedl Hess.
Psycholog, historik, vysokoškolský profesor Nakonečný se narodil 8. února 1932 v Horažďovicích na Klatovsku.
Zprvu působil jako dětský psychodiagnostik a později na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Z politických důvodů musel dráhu vysokoškolského pedagoga opustit a poté působil na různých pozicích v jižních Čechách, například v krajské manželské poradně v Českých Budějovicích nebo na Střední pedagogické škole v Soběslavi. Na Filozofickou fakultu UK se vrátil po pádu komunismu v roce 1990.
Nakonečný se zajímal také o okultní tradici a duchovně-filozofickou esoterickou nauku hermetismus. Mnoho knih publikoval rovněž o těchto fenoménech. V roce 1990 se stal předsedou obnoveného spolku Universalia věnujícího se právě hermetismu.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.