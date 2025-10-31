Pád Travel Family: Končí cestovka zaměřená na Chorvatsko, co bude se zájezdy?
Označovali se za jedničku na Chorvatsko a cestovku s nejširší nabídkou zájezdů do Chorvatska nebo Černé hory. Cestovní kancelář Travel Family, zahrnující i značku Vítkovice Tours, však oznámila svůj konec.
Cestovní kancelář Travel Family ukončuje činnost. Ve vyjádření, které má ČTK k dispozici, to odůvodnila mimo jiné vývojem na trhu. Zájezdy s odjezdem do letošního 31. prosince se však uskuteční podle plánu.
Klientům, kteří měli rezervace od 1. ledna příštího roku, CK dovolené zrušila a vrátí jim zálohy. Pod Travel Family patří také značky Vítkovice Tours či Viamare. Na ukončení činnosti Travel Family dnes upozornil i server Seznam Zprávy.
„Společnost Travel Family již nebude nadále aktivně působit v oblasti klientského cestovního ruchu s výjimkou dokončení zájezdů naplánovaných do konce roku 2025. Jedná se o manažerské rozhodnutí přijaté po důkladné analýze a související s vývojem trhu a podnikatelskými prioritami firmy,“ sdělila CK Travel Family ČTK.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.