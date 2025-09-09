Češi platí za elektřinu víc, než musí. Jak mohou domácnosti ušetřit?
České domácnosti zbytečně přeplácejí za elektřinu. Týká se to zejména spotřebitelů, kteří mají u svých dodavatelů původní, staré smlouvy na dobu neurčitou. Takových domácností je víc než polovina! Jejich tarify přitom patří k nejdražším na trhu.
Podle společnosti bezDodavatele se jen za poslední dva roky objem zbytečně utracených peněz těmito odběrateli zvýšil na téměř 23 miliard korun. Třeba v červnu se lišil průměrný tržní tarif od běžné ceníkové ceny na dobu neurčitou o víc než 350 korun za megawatthodinu.
Bojí se změny
„Přesto je zákazníci mění za pružnější a výhodnější tarify jen výjimečně. Jak už to tak bývá, důvodů je více. Obavy ze změny, z neznámého anebo nechuť se tomu věnovat kvůli pár korunám,“ říká šéf společnosti bezDodavatele Libor Holub.
Fixace smlouvy?
Jeho slova potvrzuje i energetický analytik z poradenské společnosti ENA Jiří Gavor. „Klasické smlouvy na dobu neurčitou preferují zákazníci, kteří se nechtějí příliš starat o svůj účet za energie. Ceny smluv na dobu neurčitou jsou obvykle vyšší a reagují se zpožděním na vývoj na velkoobchodním trhu. Nabídkami s fixovanou cenou na jeden až tři roky naopak dodavatelé soutěží o nové zákazníky a v současnosti tyto smlouvy představují tu nejlevnější alternativu na trhu,“ vysvětluje Gavor.
Rady, jak ušetřit
- Neprodlužujte bezmyšlenkovitě automaticky smlouvy, které vám běží z minulosti. Hlídejte si, kdy případně smlouva vyprší.
- Porovnejte si cenu z vaší smlouvy s aktuálními ceníky na trhu.
- Pokud v tom nechcete ležet sami, nechte si od vámi vybraných dodavatelů poslat nabídky, ty pak porovnejte.
- Zkontrolujte si, co je ve vaší staré smlouvě napsáno ohledně změny dodavatele, výpovědní lhůty apod.
- Nebojte se změny druhu smlouvy ani dodavatele, jedno rozhodnutí vám může ušetřit tisíce korun.
- Většinu kroků za vás udělá nový dodavatel.
šetřít? pokud čez bude mít nižší zisky, tak jednoduše zvedne cenu. nemáte možnost se obratit na jiného vyrobce