Boj o křeslo šéfa ČT: Radní vyberou finalisty. U čtveřice kandidátů odhalili nedostatky

Z 21 došlých přihlášek do výběrového řízení na generálního ředitele České televize měly čtyři formální nebo jiné nedostatky. Týká se to podkladů od Aleny Dlabačové, Radana Holáska, Michala Michálka a Hynka Broma. Vyplývá to z notářského zápisu o otevírání obálek s přihláškami, který byl zveřejněn na webu Rady ČT.