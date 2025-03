Kellnerová cílí na luxusní hotely: Nejdřív Hilton a pak Harmony ve Špindlu!

Renáta Kellnerová ze skupiny PPF a Tomáš Otruba, zakladatel investiční skupiny Nordic Investors Group (NIG), budou společně investovat do nemovitostí. Kellnerová s Otrubou to uvedli ve společném prohlášení, které má ČTK k dispozici.

Kellnerová, která společně s rodinou figuruje v čele žebříčku Forbes nejbohatších lidí v Česku, po schválení příslušnými orgány vstoupí do NIG. Firma je od loňska většinovým vlastníkem hotelu Harmony ve Špindlerově Mlýně a podnikatelka ho již spoluvlastní. Otruba se pak v nejbližší době stane spolumajitelem společnosti PPF Hospitality, dceřiné firmy PPF Real Estate, která vlastní největší český hotel Hilton Prague.

V první fázi spolupráce se chtějí oba podnikatelé podle prohlášení zabývat projekty, které jsou zaměřeny na development, hoteliérství a cestovní ruch. Kromě hotelu Harmony v Krkonoších hodlají realizovat prostřednictvím NIG i další společné investice v odvětví pohostinství a nemovitostí. V dalších měsících se Otruba chystá podílet jako investiční partner PPF Real Estate i na dalších realitních projektech většinově vlastněných touto společností.

Otruba se zaměřuje na investice do nemovitostí se specializací na hoteliérství. Je členem poradního sporu holdingu Amalar, do kterého dříve Kellnerová s třemi dcerami vložily své akcie PPF. Amalar drží v PPF téměř čtyřpětinový podíl. Zbylé podíly vlastní přímo a nepřímo Kellnerová společně se všemi potomky tragicky zesnulého zakladatele PPF Petra Kellnera. Otruba podle prohlášení jako spoluinvestor vnáší do společných projektů nejen svůj kapitál, ale také dlouholeté zkušenosti v oboru. Jako člen poradního sboru Amalar již nyní pomáhá s vyhledáváním vhodných investic pro PPF Real Estate.

Další nákup za miliardy: Nejbohatší Češka Renáta Kellnerová kupuje největší český hotel!

Skupina PPF koupila společnost Quinn Hotels Praha, která vlastní největší hotel v Česku Hilton Prague, začátkem letošního roku. Výši transakce Hospodářské noviny dříve odhadly na několik miliard korun. Server Seznam Zprávy upozornil, že skupina PPF a miliardář Michal Strnad založili společnou firmu a chystají se na investice do nemovitostí. V obchodním rejstříku je od loňského 19. prosince zapsaná společnost Majestic Hospitality, ve které PPF prostřednictvím své realitní společnosti PPF Real Estate vlastní 70 procent a Strnad drží 30 procent přes svou firmu Industry SPV. Společná firma vznikla krátce poté, co holding PPF oznámil uzavření dohody o koupi společnosti Quinn Hotels Praha.

Investiční skupina PPF podniká v Evropě, Asii a Severní Americe. Investuje do finančních služeb, telekomunikací, médií, biotechnologií, nemovitostí či strojírenství. Skupina vlastní aktiva zhruba 44,1 miliardy eur, tedy asi 1,1 bilionu Kč, a zaměstnává celosvětově 47.000 lidí.