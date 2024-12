Silvestr a Nový rok ONLINE: Bouřlivé oslavy ve světě. Záchranáři i policisté v pohotovosti

Německý kancléř Olaf Scholz ve svém novoročním projevu přiznává, že doba je těžká a vyzývá Němce, aby se nevzdávali svého hlasu a rozhodli v nadcházejících předčasných volbách o novém směřování státu. Německo je zemí, co drží pohromadě, zdůrazňuje kancléř. Varuje i předtím, aby v Německu rozhodovali majitelé sociálních sítí namísto občanů, čímž narážel na podnikatele Elona Muska a jeho veřejnou podporu pravicově populistické Alternativy pro Německo (AfD). Znění novoročního projevu dala médiím k dispozici agentura DPA.

„Síla pochází ze soudržnosti. A my jsme země, která drží pohromadě. Jděte a volte! Každý, kdo se rozhlédne po světě, ví, jak obrovským úspěchem jsou svobodné a tajné volby,“ uvádí podle DPA Scholz v projevu, který bude v Německu odvysílán večer v 18:00.

„Vy - občané - rozhodujete o tom, co se v Německu stane. Nezáleží to na majitelích sociálních sítí,“ upozorňuje Scholz. Zjevně tím naráží na majitele sociální sítě X Muska, aniž by ho přímo jmenoval. Miliardář, který je součástí týmu budoucího amerického prezidenta Donalda Trumpa, se výrazně angažuje v kampani německé AfD. Takový vliv ze zahraničí je v demokratických zemích neobvyklý a v Německu vyvolal kritiku napříč parlamentními stranami, připomněla agentura.