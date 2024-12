Pohled do nitra Hobitína! Můj muž pomáhal s Pánem prstenů, říká Blesku manželka zesnulého Mirka Smíška

Blesk: Jak se stalo, že režisér Jackson požádal vašeho manžela, aby vytvořil keramiku pro Pána prstenů?

Annsouthová: „Peter Jackson byl tak trochu manželův fanoušek, jelikož jeho práce byla na Novém Zélandu celkem známá. Zástupci jeho studia nás proto navštívili s dotazem, jestli bychom mohli udělat několik hrnců pro Pána prstenů.“

Váhal manžel, zda nabídku přijmout?

„Vůbec! Mirek byl nadšený, protože tu trilogii miloval. Měl sice udělat jen pár kousků, ale stu­diím se moc líbily. A tak se Peter Jackson a jeho tým vraceli a vraceli…

Kolik si jich odnesli?

„Nakonec to bylo asi 700 kusů keramiky! Ani ji všechnu ve filmu neuvidíte, ale spatříte ji třeba v Hobitíně, který lze navštívit. I Mirek je tak součástí triumfu těch filmů.“

Je pravda, že dělal různé velikosti keramik pro různé rasy v Tolkienově světě?

„Ano, byl opravdovým mistrem. Dostal za úkol udělat nějaké talíře či vázy naprosto identickou formou, ale ve třech různých velikostech. Pro laika se to může jevit jako snadné zadání, ale je to docela umění, když máte co do činění třeba s kužely. Byl to mistr a byl také první hrnčíř, který se na Novém Zélandu dokázal uživit prodejem svých děl.“

Na Smíškovu keramiku narazíte v Hobitíně všude. | Daniel Kraus

Keramiku pro filmy tvořil přímo tady v dílně, v níž si povídáme?

„Toto bylo jedno z míst, vlastně hlavní místo. Ale ne jediné. Spoustu věcí jsme udělali na našem pozemku poblíž. Bylo to v době, kdy Mirkovo zdraví začalo selhávat, tak jsme se museli přestěhovat.“

Pokud vím, třeba rohanská keramika byla inspirována tou anglosaskou. Byl jeho výzkum veden tak, že každá rasa měla předlohu v reálném světě?

„Bylo velmi zajímavé, když jsme s Mirkem navštívili Českou republiku a tam procházeli muzea. Já tomu nemohla uvěřit – tam bylo k vidění mnoho původní české a evropské keramiky ze středověku, kterou Mirek vytvářel doma. Viděla jsem ho, jak ji dělá na Zélandu. Nevím, kde mělo všech těch 700 kusů původní inspiraci, ale on se narodil pro to, aby je dělal. Všechno do sebe zapadlo jako skládačka.“

Mluvil někdy o domově?

„Ano, velmi často. Většinu večerů četl české spisovatele – Čapka, Hrabala, ale i Václava Havla. Měl velkou radost, když došlo k revoluci a Československo získalo znovu svobodu. Pro nás oba, ale hlavně pro Mirka, bylo ctí, když nás prezident Havel navštívil během své cesty na Nový Zéland v roce 1995.“

Tehdy se jen pozdravili, protože na víc nebyl čas?

„Kdepak. S Mirkem se dlouho bavili. Vzpomínal na něj jako na skutečně dobrého člověka, dramatika a umělce, který vrátil Československu důstojnost a svobodu.“

Smíškova keramika je na Novém Zélandu věhlasná. | Daniel Kraus

Pamella Annsouthová, vdova po Mirku Smíškovi. | Daniel Kraus