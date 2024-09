Stoupající hladiny řek: Stav ohrožení na horním Labi! Stoletá voda i na Sázavě?

V noci z pátka na sobotu a v sobotu hrozí povodně hlavně na drobných tocích. Po pátečním jednání Ústřední povodňové komise to uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Pršet začalo ve velké části Česka ve čtvrtek a déšť má postupně zesilovat. Meteorologové rozšířili výstrahu na extrémní povodně na téměř celou zemi s výjimkou západu Čech.

3. povodňový stupeň na horním Labi

Na horním Labi ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších je stav ohrožení, tedy třetí povodňový stupeň. Voda dál stoupá. Nižší povodňové stupně jsou i na dalších třech místech v Královéhradeckém kraji, vyplynulo z informací na webu Povodí Labe. První povodňový stupeň je na Labi také ve Špindlerově Mlýně výše proti proudu a na Úpě v Trutnově v Horním Starém Městě a na Divoké Orlici v Orlickém Záhoří na Rychnovsku v Orlických horách.

„Území Povodí Labe je od čtvrtka zasaženo setrvalými srážkami, srážkové úhrny se za posledních 24 hodin pohybovaly na většině území od 40 do 90 milimetrů. Intenzivní srážky až 10 mm/hodinu jsou aktuálně zaznamenány v oblasti Krkonoš. Vodní stavy a průtoky začínají pomalu stoupat a dosahovat stupňů povodňové aktivity,“ uvedl v 18:00 v tiskové zprávě vedoucí dispečinku Povodí Labe Jiří Petr.

Povodně nyní hrozí na menších tocích

Ústřední povodňová komise doporučila obcím a krajům, aby provedly veškerá dostupná protipovodňová opatření s cílem ochránit obyvatele a majetek. Dále doporučuje obcím připravit se na rozvodnění drobných toků v důsledku silných lokálních srážek. „Opravdu teď aktuálně, co se týká dnešní noci, potažmo soboty, tak nám ty povodně hrozí zatím hlavně na těch drobných tocích,“ uvedl Hladík.

Novinkou je větší předpoklad silnějších srážek v Beskydech. Nejhorší situace se podle ministra čeká na tocích odvodňujících Jeseníky, další severovýchodní horské oblasti a Českomoravskou vrchovinu.

Stoupají i hladiny Sázavy či Labe

Ve Středočeském kraji by měla být nejhorší situace v povodí Sázavy, průtok by tam mohl překonat stoletou vodu. Stejné je to i na Vysočině, kde očekávaný narůst průtoku Sázavy ohrožuje bezpečnost celého povodí. Na místa, která mohou být povodněmi kriticky ohrožená, budou hasiči umisťovat protipovodňové vaky, které se napouštějí vodou.

Řeka Morava v Olomouci dosáhne třetího stupně povodňové aktivity zřejmě v neděli časně ráno. Rozlití vody do okolní krajiny hrozí jen v městské části Chomoutov. Radnice tam pošle například pytle s pískem. V Olomouci by se hladina toků měla udržet na úrovni padesátileté vody.

Vltava má v Praze kulminovat v noci na neděli. Hladina se podle odhadů zvedne o 60 až 80 centimetrů a průtok nemá výrazně překročit druhý povodňový stupeň. Město již zastavilo přívozy nebo zavřelo vrata na Čertovce. Vedení magistrátu se chystá na přerušení lodní dopravy na Vltavě.

Dnes kolem 17:00 byl některý z povodňových stupňů dosažen na 30 místech. Většinou se jednalo o první, tedy nejnižší stupeň. Na několika místech platil stupeň druhý, takzvaná pohotovost. Často je to ale pod přehradami, ze kterých vodohospodáři preventivně upouští vodu.

Na jihomoravských tocích jsou překročené první či druhé stupně povodňové aktivity výhradně kvůli řízenému odpouštění vody z přehrad. Očekávat lze dosažení povodňových stupňů na řekách odvodňujících Vysočinu, tedy na Svratce, Jihlavě a Dyji.

„Nadále pokračuje předpouštění všech významných nádrží. Odtok z Nových Mlýnů je navýšený na 330 metrů krychlových za sekundu, z Vranova odtéká 105 kubíků, z Brněnské přehrady aktuálně vypouštíme 57 kubíků, z Dalešic 60 a z Víru 25. Manipulace děláme operativně dle vývoje situace,“ uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.



19:54 Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně s pomocí dobrovolníků stěhuje ze suterénu knihovnu a archiv do vyšších pater. Fakulta stojí na Poříčí u Svratky, kde jsou nedokončená protipovodňová opatření. Hrozí, že se voda po silných deštích dostane do budovy. „Vzhledem k hrozícímu zaplavení fakultních budov se snažíme ochránit zařízení, knihy a archiválie přenesením do vyšších pater. Pokud máte čas, prosíme o přiložení ruky k dílu. Celá knihovna včetně archivu musí pryč," informovali v podvečer pracovníci fakulty na facebooku. Později doplnili, že dobrovolníků už přišel dostatečný počet. Vytvořili živý řetěz. 19:52 Pražský magistrát již nechal zastavit přívozy, zavřena jsou bezpečnostní vrata na Čertovce a od 19:00 se uzavřely náplavky v centru města. „Pokud by na místě zůstala některá vozidla, je Správa služeb hlavního města Prahy v součinnosti s Městskou policií hlavního města Prahy připravena tato vozidla ihned odtáhnout," řekl večer mluvčí města Tadeáš Provazník. Dodal, že společnost Trade Centre Praha, která spravuje pražské náplavky, zajistí v případě potřeby odvoz věcí z náplavek, které by mohly být odplaveny. 19:35 Na sever Olomouckého kraje už míří humanitární pomoc i technika potřebná pro evakuaci lidí, sdělil ČTK hejtman Josef Suchánek (STAN). Převážejí se mj. lehátka či spacáky. Povodňové štáby domlouvají stravu pro evakuované, následnou péči i účast intervenčních týmů. „Přestože aktuální situace v kraji není kritická, musíme se připravovat na horší varianty vývoje, které by měly nastat v sobotu a v noci na neděli. Podle výhledu na Jesenicku na řece Bělé hrozí více než stoletá voda a zřejmě to nebude jediné kritické místo v kraji," upozornil Suchánek. Z jižních částí kraje zamíří na sever jednotky, které budou vybaveny speciální technikou pro evakuaci a záchranu osob z vody a také lezeckou technikou pro případnou evakuaci za použití člunů a vrtulníků.