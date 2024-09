Počasí ONLINE: Zatopené domy i mohutná evakuace v Opavě. A kalamitní stav vyhlášený ČEZ

Severovýchod Brna se připravuje na očekávaný vzestup Svitavy, kterou nad městem nebrzdí žádná přehrada. K řece přicházejí zvědavci, ale i dobrovolníci, kteří pomáhají s pytlováním písku a stavbou provizorních hrází. Kulminaci lze podle aktuálních dat na webu Českého hydrometeorologického ústavu očekávat v neděli navečer.

Svitava do Brna vtéká v Obřanech. Kolem 16:00 tam chybělo jen pár desítek centimetrů, než se voda rozleje na vozovku na Mlýnském nábřeží. Lidé, kteří tam mají garáže, provizorně naskládali do vjezdů pytle s pískem. Na Makovského lávce i Obřanském mostě postávají lidé v pláštěnkách a sledují, jak voda nese z lesů nad Brnem mohutné větve a jak pomalu zaplavuje parčík u Břehové ulice. Pod klenbou železničního mostu městská část během dneška vybudovala pytlovací stanoviště.

Provizorní hráz vyrostla níže po toku Svitavy v Husovicích při Gargulákově ulici. Vedení městské části Brno-sever zatím neočekává, že by se tam Svitava vylila z břehů, vyloučit to však nelze. „Pršet má intenzivně až do pondělí, a pokud by na jejím toku došlo k většímu spadu srážek, situace by se rychle změnila a může dojít i k těm pesimistickým scénářům,“ napsal místní starosta Martin Maleček na Facebook.