Počasí ONLINE: Drsná noc hrůzy. Řeka Bělá odřízla sever Olomouckého kraje, evakuace na Opavsku

Podobná situace jako je v České Vsi, je i v Písečné na Jesenicku. „Obec je odříznuta, v centru není průjezdná křižovatka, takže přes Písečnou se nedá dostat do České Vsi od Mikulovic ani od Supíkovic a ani obráceně. Voda nám odnesla jeden most a lávku pro pěší v centru. Evakuovaných bylo 30 až 50 domů, bohužel jsou případy, kdy to lidé odmítli a zůstali v bezprostředně ohrožených lokalitách. Uvidíme, jaká bude ráno situace. Předpověď je, že má voda ještě stoupat, snad to nebude o moc horší,“ řekl ve 02:30 starosta Jan Konečný.