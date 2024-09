30 Kč za vedro ve vlacích? Jinde nedávají nic, hájí se ČD. A vysvětlují, jak klimatizace funguje

Cestování během letních veder není vždy příjemné, zvlášť pokud se člověk ocitne v dopravním prostředku, kde není klimatizace. České dráhy (ČD) průběžně zvyšují počet vozů, které toto chlazení nabízí, přesto se nadále objevují stížnosti, že ve vlacích je příliš velké horko. Může to souviset s tím, jak klimatizace ve vlacích funguje. Podle ČD její chod ovlivňuje hned celá řada faktorů. A když přestane fungovat? Pak mají cestující nárok na kompenzaci 30 Kč, což je podle firmy na evropské poměry výjimečné – jinde lidé nedostávají nic.

Andrea během léta využila služeb Českých drah, aby se dostala do Německa. Chytila zrovna jednu z letošních vln silných veder, kdy teplota venku dosahovala téměř 35 stupňů Celsia. „Cestovaly jsme s kamarádkou přímým spojem do Hamburku tam a zpět, stálo nás to kolem pěti tisíc pro obě. Nejeli jsme ve vagonu s kupé, ale v otevřeném vagonu, kde jsou okénka jen dvě a ještě je může otevřít jen průvodčí. Cestou zpět, která trvá přes 6 hodin, přestala fungovat klimatizace,“ popisuje svou cestu mladá žena pro Blesk Zprávy.

„Vagon byl úplně plný, je možné, že klimatizace nestíhala. Poprosila jsem průvodčího, aby zapnul klimatizaci, a on mi odvětil, že už to udělal a že mám počkat, až to zabere. Nezměnilo se nic,“ dodává Andrea s tím, že celá cesta byla kvůli vysoké teplotě velmi nepříjemná.

Podle mluvčího Českých drah Petra Šťáhlavského je skutečně možné, že cestující efekt klimatizace necítili, ačkoliv běžela, protože je nastavena na určitou míru chlazení. „Funguje tak, že při vyšších teplotách udržuje uvnitř vozu teplotu zhruba o +/- 8°C nižší než je venku. To je ostatně také doporučený rozdíl ze strany zdravotníků. Pokud je tedy teplota venku například +35°C nebo více, pak se teplota uvnitř vozu pohybuje na úrovni cca 27°C a případně i výš. Nejedná se přitom o závadu na klimatizaci,“ vysvětluje Šťáhlavský pro Blesk Zprávy. Podle něj jde o standard nejen u ČD, ale i ve vlacích provozovaných v Německu, Rakousku a jinde.

Účinnost klimatizace je navíc závislá na několika faktorech. Podle Šťáhlavského ji ovlivňuje frekvence otevírání a zavírání oddílů dveří a hlavně dodávka elektrické energie. „Pokud vlak projíždí místy, kde je z jakéhokoliv důvodu ve větším množství nařízeno stáhnout sběrač nebo vypnout odběr elektřiny, například v místech výluk atp., tak se účinnost klimatizace snižuje v důsledku jejího odpojení, vyrovnání tlaků v klimatizačním systému, opětovnému zapojení, náběhu atp. Pokud je takových míst s nutností vypnout příkon elektřiny na trati více, omezuje se čas, kdy je klimatizace zapnutá,“ popisuje mluvčí. Je to skutečnost, kterou dopravce neovlivní, protože musí ctít pokyny provozovatele infrastruktury.

Odškodnění? Jen přímo ve vlaku

Andrea byla přesvědčená, že s klimatizací byl v daném vlaku problém, po návratu do Prahy tak poslala reklamaci služeb. „Z Českých drah přišla tato odpověď: ‚Omlouváme se za tuto nepříjemnost. Odškodnění ve výši 30 Kč za nedodržení teplotní pohody vydává průvodčí přímo ve vlaku. Zpětně nevzniká národ na kompenzaci'. Průvodčí ale nic takového nenabídl, ačkoliv bylo jasné, že ve vagonu je nedýchatelno,“ říká žena.

České dráhy skutečně jednorázové odškodnění 30 Kč v případě nefungující klimatizace poskytují pouze ve vlaku. Na počkání a vyžádání ho vystaví průvodčí a platí to pouze ve vlacích kategorie rychlík, expres, InterCity, EuroCity, SuperCity, railjet, EuroNight a nightjet. Těchto 30 Kč funguje jako sleva na příští nákup jízdenky.

I kdyby Andrea kompenzaci dostala, i tak se zamýšlí nad jeho výší. „Pokud mě lístky stály skoro 5 tisíc korun, skutečně je odškodnění za to, že jsem jela několik hodin bez klimatizace, adekvátní? Proč nám nenabídli ani vodu zdarma?“ spekuluje žena.

Šťáhlavský říká, že pokud je klimatizace nefunkční, pak se firma snaží cestující přesadit do jiných vozů. „Pokud by došlo k závadě klimatizace na větším počtu vozů, pak je takový vlak s ohledem na bezpečnost a zdraví cestujících odstaven z provozu. Stejně postupují i kolegové v zahraničí, např. u DB právě na spojích z Berlína nebo z Hamburku, kde je cena jízdného stanovena tarifem DB a podstatnou částí cesty na německém území,“ podotýká mluvčí.

Garance, která v Evropě není běžná

Vyjádřil se i k odškodnění. V případě jízdenky Andrey (cca 2 500 Kč na osobu) jde většina peněz z ceny německé společnosti DB, český dopravce zajišťuje jen 140 km cesty. „Uvedená částka tak nepatří ČD a cestující ji neplatí ČD, ale německému dopravci za větší část cesty v Německu, tamní dopravci kompenzace v souvislosti s komfortem neposkytují,“ říká Šťáhlavský.

Že za Českými dráhami šla jen část vstupenky, ilustruje na úseku Děčín-Praha, který tímto směrem leží. Podle něj je běžná cena této vstupenky 229 korun ve vlacích EuroCity. „Kompenzace 30 Kč za snížení komfortu ve vztahu ke klimatizaci je pak cca 13 % z ceny našeho jízdného,“ vypočítal mluvčí.

Upozorňuje navíc, že v rámci Evropské unie neexistuje nařízení, kvůli kterému by dopravci měli povinnost cestujícím snížený komfort – třeba v případě výpadku klimatizace - kompenzovat. „České dráhy nabízejí tuto kompenzaci jako obchodní aktivitu pro své zákazníky, jako nabídku navíc ke garanci služeb, která v Evropě není běžná. Tuto částku nabízíme jako odškodnění v různých případech snížení komfortu, např. pokud není k dispozici Wi-Fi, zásuvky atp,“ vyjmenovává Šťáhlavský. Odškodnění se sčítá, takže zákazníci mohou dosáhnout na vyšší částku.

„V případě nefunkční klimatizace se snažíme také podle provozních možností a typu vlaku nabízet nápoje,“ nastiňuje také mluvčí.

Už 1 600 klimatizovaných vozů

České dráhy provozovaly na začátku léta 1 600 osobních vozů nebo článků elektrických motorových jednotek, které jsou vybaveny klimatizací. Chlazeny jsou zejména nejfrekventovanější spoje na páteřních dálkových a regionálních linkách po celém Česku.

Od výrobců je základní interiérové nastavení teploty 22 stupňů Celsia. Ve vozech, které jsou velkoprostorové, ji o +/– 2 °C může upravit doprovod vlaku. V oddílových vozech to může udělat úplně stejně i sám cestující. Klimatizované vozy jsou označeny, buď na nástupních dveřích nebo v interiéru, obrázkem, na kterém je sluníčko a sněhová vločka.