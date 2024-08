Co bude s Fridrichovou po konci 168 hodin? Moderátorka: Od ČT jsem žádnou nabídku nedostala

Nora Fridrichová ani další redaktoři zrušeného pořadu 168 hodin zatím od České televize (ČT) žádné konkrétní nabídky nedostali. Neví proto, co s nimi dál bude. Fridrichová to řekla Respektu. ČTK požádala televizi dnes dopoledne o vyjádření, dosud ho ale neposkytla. Generální ředitel ČT Jan Souček koncem července oznámil, že publicistický pořad 168 hodin skončí po prázdninách. Šéfredaktor zpravodajství a publicistiky Michal Kubal následně uvedl, že televize chystá nové pořady, do jejichž přípravy by se měli zapojit i tvůrci 168 hodin.